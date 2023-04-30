Страшное видео: слон подбросил женщину, дразнившую его бананами

Поучительным и одновременно страшным видео поделился в Твиттере, сотрудник Индийской лесной службы Сусанта Нанда, пишет super.ru.
Камера зафиксировала нападение слона на молодую женщину в неустановленном районе Индии. Животное пришло в ярость из-за того, что девушка дразнила его бананом - за секунду до атаки видно, что слон тянется за угощением, но не получает его в последнюю секунду. «Не пытайтесь обмануть слона, даже если он ручной. Это одно из самых умных животных, прирученных человеком», - написал Сусанта в комментариях к видео.
You can’t fool an elephant even though he is tamed. They are one of the most intelligent animals to be in captivity. pic.twitter.com/rQXS6KYskN— Susanta Nanda (@susantananda3) April 27, 2023
Подписчики микроблогера разделились на два лагеря: пока одни обеспокоены судьбой девушки, другие считают, что она пострадала из-за собственной глупости и получила хороший урок (если осталась жива). «Многие воспринимают слонов как домашних собак, забывая, что они могут убить человека за долю секунды», - пишет один. «Мы должны отдать дань уважения королю леса и держаться от него подальше», -— предупреждает второй. «Моего двоюродного брата однажды подбросил слон на несколько метров. Его доставили в больницу с тяжелой травмой глаза. Такова сила слоновьего хобота», - сообщает третья.