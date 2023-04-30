Родился мальчик с редчайшим отклонением: у него сразу два рабочих пениса

Мальчик с двумя фаллосами и без анального отверстия родился в городе Исламабаде. Младенец появился на свет чуть раньше срока и сразу же был доставлен в детскую больницу Пакистанского института медицинских наук. Там врачи установили, что у малыша сразу два дееспособных пениса нормальной формы. При этом длина одного из них составляет 1,5 сантиметра, а другого - 2,5 сантиметра.

Обследование показало, что у мальчика один мочевой пузырь, соединенный с двумя уретрами, причем мочиться он может из обеих. Из-за врожденного отсутствия ануса медикам пришлось хирургическим путем создать ему отверстие для испражнения. После операции за состоянием уникального малыша еще несколько дней наблюдали врачи, после чего его выписали из больницы. Что удивительно, среди членов его семьи ранее ни у кого не наблюдалось никаких врожденных дефектов, пишет super.ru.