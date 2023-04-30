Хотела, чтобы мир не видел этого: отец и брат Меган Маркл показали снимок, который она скрывала

Обычно инициатором бурных обсуждений в СМИ становится сама герцогиня Сассекская, но в этот раз отличилась ее семья, с которой Меган Маркл не общается много лет - отец Томас, сестра Саманта и брат Томас-младший. Родственники приготовили для Герцогини Сассекской очередной «презент» из прошлого.

Как стало известно таблоидам, жена принца Гарри хотела скрыть от публики фотографию, сделанную несколько лет назад. Однако они продемонстрировали снимок, сделав акцент на факте, что Меган «хотела, чтобы мир его никогда не увидел».

Кадр явно сделан довольно давно: Маркл сидит за столиком на каком-то мероприятии и смотрит в сторону, при этом радостно улыбаясь. Волосы собраны в небрежный хвост, а в низкий вырез рубашки заправлена салфетка. Перед Меган стоят две тарелки с остатками еды.

О времени и месте снимка ничего неизвестно. Фото продемонстрировали в преддверии интервью семьи Маркл, которое выйдет в воскресенье на австралийском телевидении. В нем примут участие все родственники, от которых отказалась герцогиня Сассекская - отец и брат вместе со сводной сестрой. Они обещают не только поделиться раритетными фото и видео, но и подробно рассказать о пути актрисы к славе и о том, как начали развиваться ее отношения с принцем Гарри.

По словам опальных родственников, это интервью изменит все. «Меган до сих пор бы работала официанткой, если бы не папа», - говорит ее сводная сестра Саманта. Особую пикантность случившему придает то, что через неделю в Британии состоится коронация Карла III - отца принца Гарри и свекра Меган.

Напомним, что на столь важной для монаршего семейства церемонии герцогиня Сассекская присутствовать не будет: скорее всего, Гарри отправится на торжество один. По слухам, он пробудет в Великобритании всего несколько часов, а затем вернется обратно в США, где постоянно проживает с супругой и детьми. Ранее появилась информация о том, что актриса отказалась от поездки из-за того, что британская монаршая семья прикладывает недостаточно усилий по борьбе с расизмом. Сама Меган назвала эти сведения «нелепыми и ложными».