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Послушать, как играет и поет эта талантливая эстонка, собирается почти вся Бразилия

Александра Юрман
, Репортер Elu24
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"Путешествие с Роальдом" в Рио
"Путешествие с Роальдом" в Рио Фото: Kanal2

Талантливый эстонский музыкант Пилле-Рите Рей, выросшая на Сааремаа, успешно обосновалась в колыбели музыки босса-нова - вечно танцующей Бразилии и выступит в Рио-де-Жанейро вместе с настоящими легендами. То, что она там делает, несомненно, войдет в историю эстонской музыки, пишет Elu24!

Роальд Йоханнсон (телеведуший, автор программы «Путешествие с Роальдом») отправился гости к талантливой певице и композитору Пилле-Рите Рей, которая живет в Бразилии, потому что именно туда ее позвал голос сердца. Босса-нова и самба-джаз всколыхнули ее душу в ранней юности, и теперь она выступает в Бразилии в престижных концертных залах и на концертных площадках с известными коллегами.

Рио-де-Жанейро - второй по величине город Бразилии, в котором проживает почти 7 миллионов человек. Это родина самбы и боссы, где страсть к музыке и танцам чувствуется на каждом шагу. Рио дал крылья легендам музыкального мира - Антониу Карлосу Жобину, Жуану Жилберто, Сержио Мендесу и многим другим.

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