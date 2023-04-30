Послушать, как играет и поет эта талантливая эстонка, собирается почти вся Бразилия

Роальд Йоханнсон (телеведуший, автор программы «Путешествие с Роальдом») отправился гости к талантливой певице и композитору Пилле-Рите Рей, которая живет в Бразилии, потому что именно туда ее позвал голос сердца. Босса-нова и самба-джаз всколыхнули ее душу в ранней юности, и теперь она выступает в Бразилии в престижных концертных залах и на концертных площадках с известными коллегами.