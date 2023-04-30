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Эстонцы больше, чем финны, страдают от резкого роста цен: продукты у нас уже дороже

Limon.ee
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Хельсинки. Фото иллюстративное
Хельсинки. Фото иллюстративное Фото: astudio / Shutterstock.com

«Если финн заработал трудовую пенсию в своей стране, финское правительство будет платить ему пенсию, даже если он переедет за границу», - поясняют финские СМИ, объясняя, что эстонцы больше страдают от резкого роста цен, потому что зарплаты у нас ниже. «В Таллинне продукты могут стоить даже дороже, чем в Финляндии!» - отмечает финская пресса.

Совсем недавно мы писали о том, как одно финское издание опубликовало длинную статью о трех финнках, которые наперебой расхваливают Эстонию. Но теперь Ilta-Sanomat опубликовала новую историю о том, что доходы, получаемые в Финляндии, по-прежнему намного выше, чем у эстонцев.

«В посте на Фейсбуке история вызвала ожесточенные дебаты среди читателей, - пишет финское СМИ, добавляя, что высказывания некоторых комментаторов свидетельствуют о сильном неравенстве между двумя соседними странами. - Особенно когда речь идет об уровне зарплат и пенсий в Финляндии и Эстонии».

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