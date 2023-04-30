Эстонцы больше, чем финны, страдают от резкого роста цен: продукты у нас уже дороже

«Если финн заработал трудовую пенсию в своей стране, финское правительство будет платить ему пенсию, даже если он переедет за границу», - поясняют финские СМИ, объясняя, что эстонцы больше страдают от резкого роста цен, потому что зарплаты у нас ниже. «В Таллинне продукты могут стоить даже дороже, чем в Финляндии!» - отмечает финская пресса.