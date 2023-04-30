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Знак, который переплюнет всех в мае: прут деньги и любовь

Limon.ee
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Везение. Иллюстративное фото
Везение. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Эти везунчики заставят остальных завидовать им.

Таролог Алисия Артемьева в прогнозе для сайта Teleprogramma.pro на май назвала знак зодиака, который сыщет славу абсолютного фаворита Вселенной. Вот кому везет по-крупному, остальные могут только позавидовать тому, как Тельцы будут управляться с делами. Судьба посулит им не только финансовый достаток, но и новое важное знакомство, которое обернется серьезным чувством.

«Май окажется для Тельцов очень удачным временем. С приходом последнего месяца весны вы почувствуете энергию внутри себя, которая не даст усидеть на месте. Не бойтесь взяться за самые амбициозные и смелые задумки как в сфере работы, так и в личных отношениях.

Во второй декаде мая личное обаяние Тельцов будет просто зашкаливать, поэтому они легко очаруют понравившегося человека. Проявите хоть немного инициативы и сможете сходить на свидание в двадцатых числах месяца», - добавила таролог.

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