Откровенно: Зеленский рассказал, кто воспитывает его детей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не хватает времени на общение с детьми. Об этом он сказал в интервью для скандинавских СМИ, которое опубликовал Офис президента в YouTube 29 апреля.
Зеленский ответил на вопрос, можно ли во время войны найти баланс между тем, чтобы быть президентом, отцом и мужем.
«Невозможно. Я, говорят, неплохой президент, но сейчас я, конечно, не самый хороший отец. Мне не хватает времени на моих детей и на мою семью. [...] Мне жаль, что не хватает времени [на семью] и детей воспитываю не я. Их воспитывают сегодня моя жена и война», – сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что отдает время своей работе, которая важна.
Владимир Зеленский женат на Елене Кияшко (до замужества). Они познакомились в школьные годы. В 2003 году поженились. У пары есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.
Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, Зеленская вместе с детьми осталась в Украине. Дочь Зеленских осенью стала студенткой, пишет gordonua.com.