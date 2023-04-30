Откровенно: Зеленский рассказал, кто воспитывает его детей

Зеленский ответил на вопрос, можно ли во время войны найти баланс между тем, чтобы быть президентом, отцом и мужем.

«Невозможно. Я, говорят, неплохой президент, но сейчас я, конечно, не самый хороший отец. Мне не хватает времени на моих детей и на мою семью. [...] Мне жаль, что не хватает времени [на семью] и детей воспитываю не я. Их воспитывают сегодня моя жена и война», – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что отдает время своей работе, которая важна.

Владимир Зеленский женат на Елене Кияшко (до замужества). Они познакомились в школьные годы. В 2003 году поженились. У пары есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.