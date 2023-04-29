Такого скопления посетителей в одном месте Таллинн давно не видел. Что давали на сей раз?

Ставший уже традиционным популярный фестиваль кофе Tallinn Coffee Festival снова распахнул своих двери для жителей и гостей эстонской столицы! В этот раз фестиваль прошел еще громче и ярче, сложилось впечатление, что в эту субботу в Культурном котле был весь город.
На фестивале было представлено не только множество кофейных брендов, но и кофе всевозможных сортов, видов и обжарки. Несмотря на конкретную тему фестиваля, на площадке можно было найти и живые цветы, пахлаву, пирожки, сыр, комбучу, более известную как чайный гриб, конфеты, мороженое, чаи, а также матчу, привезенную прямиком из Японии.
На Tallinn Coffee Festival проходили мастер-классы, соревнования барист и барменов. Гости фестиваля могли сделать фотографии на память в специальной фотобудке, а для детей работала зона рукоделия, где можно было создать свой креативный стаканчик.
Фестиваль предоставил отличную возможность для всех любителей кофе открыть для себя что-то новое и интересное.
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