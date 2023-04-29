Такого скопления посетителей в одном месте Таллинн давно не видел. Что давали на сей раз?

На фестивале было представлено не только множество кофейных брендов, но и кофе всевозможных сортов, видов и обжарки. Несмотря на конкретную тему фестиваля, на площадке можно было найти и живые цветы, пахлаву, пирожки, сыр, комбучу, более известную как чайный гриб, конфеты, мороженое, чаи, а также матчу, привезенную прямиком из Японии.