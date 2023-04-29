Почти все делают эту ошибку: жители Эстонии неправильно посасывают коктейль через трубочку. Вот как надо!

Меня почему-то взволновал этот вопрос, потому что европейские страны борются за экологию, поэтому всё чаще можно столкнуться с ситуацией, когда трубочки для коктейля в баре, ресторане или клубе вовсе нет. Подобная практика уже давно применяется в местах общепита, когда клиентам не выдается трубочка. Многие не спрашивают ее, а пьют так. Но и трубочки сейчас тоже разнообразные. Из бумаги, пластика, металла - на что хватит фантазии у предпринимателей и рестораторов.

Мы проконсультировались с гигиенистом полости рта из SA Tallinna Hambakliinik Анне Руус. Для нее вопрос о том, как полезнее пить холодный коктейль - через трубочку или без, - прозвучал впервые. Но мы продолжили удивлять. Еще спросили, имеет ли значение, из какого материала сделана трубочка. Как выяснилось, многие пьют коктейль через трубочку неправильно.

Гигиенист полости рта SA Tallinna Hambakliinik Анне Руус Фото: Konstantin Sednev

- Как лучше для зубов - коктейли с трубочкой или без?

- Если пить коктейль через трубочку, то важно это делать тоже правильно, то есть трубочка должна располагаться ближе к горлу. Но это не всегда легко делается, и человек пьет коктейль, прислоняя трубочку к губам. Поэтому вся эта жидкость, которая содержит сахар или кислоты, она всё равно так же оседает на зубах. Поэтому, если вы пьете такие напитки, то лучше после этого ополоснуть рот водой или просто попить воды, чтобы смыть это всё с зубов.

- Есть ли разница, из какой трубочки пить коктейль?

- Я ни разу не читала исследования, какие из трубочки лучше, но, на мой взгляд, с точки зрения нанесения вреда природе, они все не очень хорошие.