Едете на выходные в Финляндию? Обязательно посетите эту сказочную выставку, открытую эстонцами

«Посетители отправляются в насыщенное событиями путешествие по заколдованному лесу, которое ведет в мир приключений, чудес и испытаний на ловкость и храбрость. Путешественник переносится в разные времена и места и учится ценить скрытый смысл историй», - говорится в описании выставки.

Выставка также исследует происхождение сказок: людей и места, стоящие за ними. «Она рассматривает, как раньше рассказывали истории, истинное значение знакомых нам символов и то, как они менялись с течением времени».

Представлены сказки из Финляндии, Европы и всего мира, некоторые из них хорошо известны, некоторые малоизвестны. Многих из персонажей вы обязательно узнаете, что подарит вам непередаваемые эмоции и радость. Это будет незабываемая встреча.

«Жили-были», выставка о сказках в Тампере, Финляндия, куратором которой является Эстонский национальный музей. Фото: Saarni Säilynoja

Культурный мост между Эстонией и Финляндией

Керту Сакс, директор Эстонского национального музея, сказала, что «Жили-были» - первая международная выставка музея такого масштаба. «Сказки во все века говорили с людьми, очаровывая и просвещая их одновременно. Мы надеемся, что выставка привлечет большое количество как финских, так и эстонских посетителей», - отметила она.

Свен Сакков, посол Эстонии в Финляндии, заявил, что университетский город Тампере, который является побратимом с родным городом выставки Тарту, является одним из самых известных центров культурной жизни Финляндии.

«Его музейная сцена процветает. Поддержание культурного моста между Эстонией и Финляндией особенно важно в такие непредсказуемые времена, и эта выставка сказок - прекрасный пример сотрудничества между музеями и странами», - сказал он в своем заявлении.