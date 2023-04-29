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Едете на выходные в Финляндию? Обязательно посетите эту сказочную выставку, открытую эстонцами

Limon.ee
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«Жили-были», выставка о сказках в Тампере, Финляндия, куратором которой является Эстонский национальный музей.
«Жили-были», выставка о сказках в Тампере, Финляндия, куратором которой является Эстонский национальный музей. Фото: Estonian National Museum

27 апреля в Тампере (Финляндия) открылась выставка «Жили-были», куратором которой является Эстонский национальный музей; выставка о сказках, героях и героинях будет работать в Финляндии до 10 марта 2024 года, пишет сайт Estonianworld.

«Посетители отправляются в насыщенное событиями путешествие по заколдованному лесу, которое ведет в мир приключений, чудес и испытаний на ловкость и храбрость. Путешественник переносится в разные времена и места и учится ценить скрытый смысл историй», - говорится в описании выставки. 

Выставка также исследует происхождение сказок: людей и места, стоящие за ними. «Она рассматривает, как раньше рассказывали истории, истинное значение знакомых нам символов и то, как они менялись с течением времени».

Представлены сказки из Финляндии, Европы и всего мира, некоторые из них хорошо известны, некоторые малоизвестны. Многих из персонажей вы обязательно узнаете, что подарит вам непередаваемые эмоции и радость. Это будет незабываемая встреча. 

«Жили-были», выставка о сказках в Тампере, Финляндия, куратором которой является Эстонский национальный музей.
«Жили-были», выставка о сказках в Тампере, Финляндия, куратором которой является Эстонский национальный музей. Фото: Saarni Säilynoja

Культурный мост между Эстонией и Финляндией

Керту Сакс, директор Эстонского национального музея, сказала, что «Жили-были» - первая международная выставка музея такого масштаба. «Сказки во все века говорили с людьми, очаровывая и просвещая их одновременно. Мы надеемся, что выставка привлечет большое количество как финских, так и эстонских посетителей», - отметила она.

Свен Сакков, посол Эстонии в Финляндии, заявил, что университетский город Тампере, который является побратимом с родным городом выставки Тарту, является одним из самых известных центров культурной жизни Финляндии.

«Его музейная сцена процветает. Поддержание культурного моста между Эстонией и Финляндией особенно важно в такие непредсказуемые времена, и эта выставка сказок - прекрасный пример сотрудничества между музеями и странами», - сказал он в своем заявлении.

Выставка «Жили-были», кураторами которой являются Катрин Сипельгас и Яак Кильми, первоначально экспонировалась в Эстонском национальном музее в 2019-2021 годах. Выставка останется открытой в Музейном центре Ваприикки в Тампере до 10 марта 2024 года.

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