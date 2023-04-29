КАТАСТРОФЫ НЕ ИЗБЕЖАТЬ ⟩ Одному из самых популярных европейских курортов угрожает опасность. Ученые бьют тревогу

Погруженный в Эгейское море, Колумбо молчит уже почти 400 лет, но он не спит. В последний раз он извергался в 1650 году, когда погибло около 70 человек и возникло цунами высотой 40 футов. Были зарегистрированы сильные землетрясения и подземные толчки, а также выбросы токсичного газа и клубы дыма.

Kolumbo, an underwater volcano off the Greek island of Santorini, has been quiet for over 400 years, but it is not sleeping. #NatureNews https://t.co/yVYjAzRG8T — Nature World News (@NatureWorldNews) January 26, 2023

Ученые знают, что взрыв Коломбо может привести к огромным разрушениям. Его посетили некоторые из самых крупных в мире океанографических экспедиций, и за последние 20 лет наблюдение усилилось. Одно из крупнейших американских исследовательских судов, корабль для глубокого бурения JOIDES Resolution, отправился на Санторини для своей первой средиземноморской миссии в период с декабря 2022 по февраль 2023 года.

По словам вулканолога и соруководителя экспедиции Тима Друитта, это грозное судно привезло целую плавучую лабораторию. Имея возможность бурить на глубине более 8,000 метров под поверхностью моря, исследователи собрали ранее недоступные отложения, чтобы попытаться восстановить историю вулканизма в этом районе.