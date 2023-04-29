Куда бы вы ни посмотрели на средиземном курорте Санторини, везде есть напоминание, что он находится на вулкане. Лунные пейзажи, черные и красные пляжи, галька из застывшей лавы. Завораживающая красота греческого острова - результат бурной вулканической истории этого региона, пишет CNN.
КАТАСТРОФЫ НЕ ИЗБЕЖАТЬ ⟩ Одному из самых популярных европейских курортов угрожает опасность. Ученые бьют тревогу
Санторини знаменит своей кальдерой в форме полумесяца, половина которой погружена в воду, что делает ее уникальной. Она образовалась в результате одного из крупнейших известных извержений около 3 600 лет назад. Взрыв был настолько мощным, что разрушил древний город Санторини Акротири и нанес смертельный удар по мореходной минойской цивилизации, которая в то время обосновалась на острове.
Minoan fresco, Akrotiri settlement, Santorini, Greece. Akrotiri is a Bronze Age settlement located in the southwest of the island of Santorini (Thera) in the Greek Cyclades Islands. pic.twitter.com/hzgwGyxlMW— Archaeology & Art (@archaeologyart) December 2, 2021
Сегодня Санторини - также известный как Тира - является самым романтическим местом в Греции, где расположены роскошные виллы и курорты, обеспечивающие изнеженный отдых для знаменитостей и сказочные места для пышных свадеб и фотосессий.
Крутые вулканические скалы острова, расположенные на высоте около 1 000 футов над уровнем моря, создают впечатляющее геологическое полотно с белыми домиками, сбалансированными на краю. Когда солнце начинает садиться за скалы кальдеры, небо превращается в яркую картину красных, оранжевых и розовых оттенков.
Лишь немногие, наблюдающие данные пейзажи, осознают, что под гипнотическим калейдоскопом красок скрывается действующий вулкан. Санторини является частью Эллинской вулканической дуги, одного из самых важных вулканических полей в Европе, где за последние 400,000 лет произошло более 100 извержений. Самый активный подводный и потенциально опасный вулкан Восточного Средиземноморья, Коломбо, находится в пяти милях к северо-востоку от Санторини и является частью той же вулканической системы.
Погруженный в Эгейское море, Колумбо молчит уже почти 400 лет, но он не спит. В последний раз он извергался в 1650 году, когда погибло около 70 человек и возникло цунами высотой 40 футов. Были зарегистрированы сильные землетрясения и подземные толчки, а также выбросы токсичного газа и клубы дыма.
Kolumbo, an underwater volcano off the Greek island of Santorini, has been quiet for over 400 years, but it is not sleeping. #NatureNews https://t.co/yVYjAzRG8T— Nature World News (@NatureWorldNews) January 26, 2023
Ученые знают, что взрыв Коломбо может привести к огромным разрушениям. Его посетили некоторые из самых крупных в мире океанографических экспедиций, и за последние 20 лет наблюдение усилилось. Одно из крупнейших американских исследовательских судов, корабль для глубокого бурения JOIDES Resolution, отправился на Санторини для своей первой средиземноморской миссии в период с декабря 2022 по февраль 2023 года.
По словам вулканолога и соруководителя экспедиции Тима Друитта, это грозное судно привезло целую плавучую лабораторию. Имея возможность бурить на глубине более 8,000 метров под поверхностью моря, исследователи собрали ранее недоступные отложения, чтобы попытаться восстановить историю вулканизма в этом районе.
Первые отчеты о результатах исследования ожидаются в конце этого года, они должны помочь ученым не только предсказать будущие извержения, но и выявить поведение других активных вулканов по всему миру, которые представляют угрозу для миллионов людей, живущих в их окрестностях. Также изучается связь между вулканами и землетрясениями.
.@NatGeo shooting in #Santorini for on a new theory of the #minoan #tsunami genesis by Evi Nomikou et.al #paper a few days ago pic.twitter.com/Xrpqc2dttn— EDCM (@PmsEdcm) October 25, 2017
После катастрофического землетрясения в Турции в начале этого года в ООН констатировали, что мир всё ещё не готов должным образом реагировать на кризисы природного характера. С 1990 года более 10,700 катастроф повлияли на жизнь более 6 миллиардов человек.
“A chamber of molten rock lurks beneath an underwater volcano off the coast of Greece [next to Santorini]. This discovery suggests the volcano, named Kolumbo, might be more likely to erupt than previously thought.”— The Greek Analyst (@GreekAnalyst) January 20, 2023
Scariest news I’ve read in a while.https://t.co/O5ImeZzdYb
𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐉𝐨𝐥𝐢𝐞 𝐢𝐧 𝐋𝐚𝐫𝐚 𝐂𝐫𝐨𝐟𝐭: 𝐓𝐨𝐦𝐛 𝐑𝐚𝐢𝐝𝐞𝐫 - 𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐫𝐚𝐝𝐥𝐞 𝐨𝐟 𝐋𝐢𝐟𝐞 pic.twitter.com/Dj0ediSCwC
— ً (@prettyfugitive) August 25, 2020
#IAVCEIWeekendVolcano: Nea Kameni Volcano (Greece). Following the largest explosive eruptions at Santorini, volcanic activity continued building two islets inside the caldera, the Palea and Nea Kameni. The latter is the youngest land in the Mediterranean! pic.twitter.com/efJO5hgV7D— IAVCEI (@IAVCEI_official) October 1, 2021
The Fisherman Frescoes from Akrotiri on the Aegean island of Thera (Santorini). The male may actually be a youth offering fish as part of a religious ceremony rather than a fisherman. From Room 5 of the West House, c. 17th century BC. (National Archaeological Museum, Athens) pic.twitter.com/rnpBqGyglP— Archaeology & Art (@archaeologyart) April 5, 2022
Assyrtiko by the sea: @vassaltis providing another great example of Greece’s standout grape over lunch in Spetses. #DRLW pic.twitter.com/U6tGnouje5— DanReallyLikesWine (@danlikeswine) July 11, 2019
Warning to all #Santorini visitors: these gorgeous #sunset views and much more will seduce you! #travel #greece pic.twitter.com/NcP6GKsRhV— Santorini Official (@santorinigr) April 12, 2013
Palace of Knossos (2200-2000 BC), Cretehttps://t.co/VvVMmi8Jyy pic.twitter.com/HUYnIkU4ux— Ancient Origins (@ancientorigins) February 10, 2023