ГАЛЕРЕЯ ⟩ Там точно нужно побывать! В Эстонии открылся грандиозный фестиваль фильмов ужасов

Церемония открытия состоялась Хаапсалуском культурном центре, она была особенной, ведь именитая эстонская группа Winny Puhh впервые выступила в сопровождении детского хора. Такие выступления становятся модными во всем мире.

Фестиваль открыл приключенческий фантастический фильм «Сампо» на тему эпоса «Калевала». Показ кинокартины, снятой в 1959 году, посвящен исполнительнице главной роли Эве Киви, которой скоро исполнится 85 лет.

На красной дорожке гостей встречал вещий старец Вяйнямейнен собственной персоной.

Открытию предшествовал тематический велопробег Tour d´ÖÖ по призрачным местам Хаапсалу.

Всего в программе фестиваля, который продлится до 30 апреля, почти 30 полнометражных фильмов ужасов, фантастики и триллеров, а также несколько сборников короткометражных фильмов. Будет выбраны лучший короткометражный фантастический фильм Европы, лучший эстонский жанровый фильм, лучший научно-фантастический фильм и лучший фильм по мнению зрителей.

В центре внимания фестиваля - ранние работы южнокорейского режиссера Ким Ки Дука и панк-фильмы, вдохновленные деревянной куклой Пиноккио.

Среди иностранных гостей свои работы представят испанец Пабло Арагуэс, автор фильма «Домовладельцы», литовец Йонас Труканас, автор «Задумчивого», и американец Скотт Клиффорд Эванс, автор кассеты «Венский мусор: короткометражные фильмы Murderkino».