В Хаапсалу вчера, 28 апреля, открывается крупнейший в странах Балтии фестиваль фильмов ужасов и фантастики. Такое крупное мероприятие не могло открыться без яркого перформанса.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Там точно нужно побывать! В Эстонии открылся грандиозный фестиваль фильмов ужасов
Церемония открытия состоялась Хаапсалуском культурном центре, она была особенной, ведь именитая эстонская группа Winny Puhh впервые выступила в сопровождении детского хора. Такие выступления становятся модными во всем мире.
Фестиваль открыл приключенческий фантастический фильм «Сампо» на тему эпоса «Калевала». Показ кинокартины, снятой в 1959 году, посвящен исполнительнице главной роли Эве Киви, которой скоро исполнится 85 лет.
На красной дорожке гостей встречал вещий старец Вяйнямейнен собственной персоной.
Открытию предшествовал тематический велопробег Tour d´ÖÖ по призрачным местам Хаапсалу.
Всего в программе фестиваля, который продлится до 30 апреля, почти 30 полнометражных фильмов ужасов, фантастики и триллеров, а также несколько сборников короткометражных фильмов. Будет выбраны лучший короткометражный фантастический фильм Европы, лучший эстонский жанровый фильм, лучший научно-фантастический фильм и лучший фильм по мнению зрителей.
В центре внимания фестиваля - ранние работы южнокорейского режиссера Ким Ки Дука и панк-фильмы, вдохновленные деревянной куклой Пиноккио.
Среди иностранных гостей свои работы представят испанец Пабло Арагуэс, автор фильма «Домовладельцы», литовец Йонас Труканас, автор «Задумчивого», и американец Скотт Клиффорд Эванс, автор кассеты «Венский мусор: короткометражные фильмы Murderkino».
Помимо фильмов, можно будет увидеть спектакль-лекцию Ээро Лийва «По следам загадки гибели группы Дятлова», принять участие в записи радиоспектакля «Темные часы» и послушать произведения победителей конкурса рассказов ужасов HÕFF, а также лекцию ««Калевала» как источник счастья и ужаса», которая рассматривает финский национальный эпос через призму фильма ужасов.
В поддержку Украины будет проведен аукцион, на котором будут продаваться эксклюзивные предметы, связанные с фильмами, пожертвованными эстонскими и зарубежными кинематографистами и студиями. Вырученные в рамках аукциона деньги будут отправлены спасателям Украины.
В знак уважения к Хаапсалу перед началом каждого из 12 сеансов в большом зале будут демонстрироваться видеофрагменты хроники «Советская Эстония», рассказывающие о жизни Хаапсалу в 1953-1972 годах. Все фильмы в большом зале снабжены субтитрами на эстонском языке. С субтитрами на русском языке на HÕFF будет три фильма: «Все страхи Бо», «Реинкарнация» и «Часовой».
Хаапсалуский фестиваль фильмов ужасов и фантастики пройдет в 18-й раз. Его организуют кинофестиваль «Темные ночи» и Хаапсалуский культурный центр.
Смотрите галерею дня открытия фестиваля!