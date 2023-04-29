В Тарту в общественных туалетах появились необычные плакаты. Но не всё так просто, как кажется

Пилле Тсопп-Паган, исполнительный директор Центра поддержки и информации для женщин, сказала, что студенты разместили плакаты в туалетах, потому что это одно из немногих мест, где жертва остается одна. По словам Тсопп-Паган, многие жертвы насилия находятся в отношениях, где партнер контролирует все аспекты их жизни: «По вечерам проверяются женские карманы и телефонные разговоры, для женщины выбирается одежда и определяется ее повестка дня».

По словам Кайи Киккас, социального консультанта Центра поддержки и информации для женщин, насильственные отношения - это не только причинение боли физически, но и слова, сказанные обидчиком, которые подрывают самооценку жертвы. Чтобы лучше распознать психологическое насилие, на плакате используются фразы, часто употребляемые в насильственных отношениях.

Сегодня плакаты размещены в тартуских гимназиях, а также в большинстве тартуских высших учебных заведений. Помимо учебных заведений, плакаты можно найти в туалетах ночных клубов Naiiv и Genialist, а также в спортивном корпусе Эстонского университета естественных наук и в культурном центре Aparaad.

Студенты отделения коммуникаций Тартуского университета уже получили много положительных отзывов как от специалистов по домашнему насилию, так и от организаций, участвующих в кампании. «Заявления типа "Спасибо, что вы это делаете" или "Конечно, мы дадим отпор" очень вдохновляют», - прокомментировала студентка факультета коммуникации Генриетта Лийс Меэлисте и добавила: «Если хотя бы один человек вырвется из круга насилия в результате нашей работы, мы уже победили».

Социальная кампания Varju alla организована Центром поддержки и информации для женщин в сотрудничестве со студентами Тартуского университета. Кампания продлится до середины мая, но уже сейчас такие организации, как кофейня Säde и гимназия Мийны Хярма, выразили желание оставить плакаты дольше.