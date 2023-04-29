Умер актер театра и кино, ведущий передачи «Фазенда» Сергей Колесников

Сегодня стало известно о том, что российский актер театра и кино, а также известный телеведущий скончался в возрасте 68 лет. Много лет Сергей Колесников также вел популярную программу «Фазенда».
О трагическом событии сообщил сын звезды. Причины смерти Колесникова пока не раскрываются. У ведущего «Фазенды» осталось двое детей, один из которых - популярный актер Иван Колесников, и три внучки, пишет Starhit.
Напомним, Сергей Колесников сыграл во многих российских сериалах. За его плечами «Петербургские тайны», «Дальнобойщики», «Сыщики-4», «Тайны института благородных девиц». Актер известен и за пределами нашей страны. Одной из самых известных его работ стала роль Виктора Чагарина - коррумпированного чиновника в фильме «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть».
Помимо съемок в остросюжетном боевике, Колесников появилялся вместе с Джудом Лоу в приключенческом триллере «Черное море», картине франко-американского режиссера Софи Бартез «Холодные души» и британском сериале «МакМафия».