Проблемы с эрекцией? Финским мужчинам посоветовали съездить в Таллинн

Издание настоятельно рекомендует финнам забежать в таллиннские аптеки, поскольку здесь некоторые лекарства стоят существенно дешевле, чем у них в стране. Поскольку дигирецепты действуют в обеих странах, не стоит ограничиваться покупкой лишь безрецептурных лекарств.

По данным Iltalehti, самая большая разница в цене - на виагру. в Эстонии финнам удастся сэкономить до 20 евро на данном препарате. В Финляндии стоимость синих таблеток составляет 57,26 евро, а в Эстонии - 38,73. Также очень большая разница в цене на лекарство для больных диабетом - Januvia, в нашей стране оно почти вдвое дешевле.