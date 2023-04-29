Проблемы с эрекцией? Финским мужчинам посоветовали съездить в Таллинн

Финская газета Iltalehti подсказывает своим согражданам, что обязательно стоит захватить с собой из Эстонии перед возвращением домой из круиза. Рекомендации более чем интересные - виагру, таблетки против зубной боли. Так что, все финские мужчины, страдающие от проблем с эрекцией, могут решить проблему, посетив Таллинн.
Издание настоятельно рекомендует финнам забежать в таллиннские аптеки, поскольку здесь некоторые лекарства стоят существенно дешевле, чем у них в стране. Поскольку дигирецепты действуют в обеих странах, не стоит ограничиваться покупкой лишь безрецептурных лекарств.
По данным Iltalehti, самая большая разница в цене - на виагру. в Эстонии финнам удастся сэкономить до 20 евро на данном препарате. В Финляндии стоимость синих таблеток составляет 57,26 евро, а в Эстонии - 38,73. Также очень большая разница в цене на лекарство для больных диабетом - Januvia, в нашей стране оно почти вдвое дешевле.
В Эстонии также дешевле купить некоторые безрецептурные лекарства от аллергии, болеутоляющие и жаропонижающие средства. Чтобы получить дополнительную выгоду и совершать более крупные покупки, Iltalehti также рекомендует присоединиться к бонусным программам эстонских аптечных сетей.