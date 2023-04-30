Гороскоп на 30 апреля: кого из знаков Зодиака сегодня ждут серьезные неприятности

Снижение жизненного потенциала сказываются на настроении и самочувствии. Обычно жизнерадостные Близнецы сегодня мрачны и раздражительны. Это, впрочем, не помешает представителям данного знака преуспеть в деловых переговорах: вряд ли кто-то захочет сопротивляться им, вступать в полемику и защищать свою точку зрения в неравном бою.

Будьте терпеливы с близкими людьми – именно им предстоит принять огонь на себя, стать громоотводом ваших отрицательных эмоций. Обрести душевное равновесие поможет творческая деятельность; не важно, предпочтете ли вы петь, танцевать или рисовать – любое занятие, способствующее самовыражению, пойдет вам на пользу.

Рак

От вас потребуются усидчивость и трудолюбие: дел много, и все они требуют вашего внимания. Однако и пренебрегать отдыхом нельзя – трудясь до седьмого пота, вы рискуете нанести ущерб собственному здоровью, а жизненный потенциал сегодня весьма невысок. Сложно правильно оценить собственные силы и должным образом распределить нагрузку; вы поступите мудро, если будете придерживаться заранее составленного графика.

Ситуация в семье будет беспокоить вас не на шутку, некоторые проблемы покажутся неразрешимыми. Сейчас стоит на время отказаться от активной жизненной позиции и проявления инициативы, обдумать свои планы на будущее, и лишь после этого начинать действовать.

Лев