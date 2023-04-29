ВИДЕО ⟩ Самый ужасный день для певицы Тины Кароль: в годовщину смерти мужа Россия вновь нанесла ракетный удар по Украине

Ежегодно 28 апреля является трагическим днем для украинской певицы Тины Кароль. Но вчера этот день был для артистки еще более грустным из-за нанесенного Россией массированного ракетного удара по городам ее родной Украины. На своей личной странице в Инстаграм артистка говорила только об этом, а вот фанаты певицы поделились очень трогательным архивным видео, на котором еще ее живой муж вместе с маленьким ребенком.

10 лет назад - 28 апреля 2013 года ушел из жизни муж исполнительницы, продюсер Евгений Огир.

Также на фан-странице артистки в фотоблоге появилось редкое семейное видео Тины, где она изображена еще с совсем маленьким сыном Вениамином и мужем. Семья улыбается и играет с сыном.

«Что очень важно, что мы должны ценить не только когда теряем, а ценить всегда. Потому что мы очень любим друг друга, мы настоящая семья. Я тебя очень люблю, Тина», - говорит за кадром в видео Евгений.

Напомним, что муж и продюсер певицы Тины Кароль Евгений Огир скончался 28 апреля 2013 года. Жизнь мужчины унес рак желудка. Евгению было 33 года. С артисткой они поженились в 2008 году и были вместе до смерти продюсера. 18 ноября 2008 года у пары родился сын Вениамин.

Вчерашний день для Украины был по-настоящему траурным и грустным.