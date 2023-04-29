Кристина Орбакайте объяснила, почему отложила концертный тур по Германии

Выступления пришлось перенести из-за отсутствия виз у некоторых членов коллектива. Кристина обратилась к поклонникам из Германии: «Дорогие мои зрители Германии, вот уже три года я жду встречи с вами. Я с радостью опубликовала афишу предстоящих концертов, но обстоятельства сложились так, что часть моего коллектива еще не получила визы. Организаторы опять вынуждены перенести мой тур! Как только будут известны новые даты, я сразу дам знать. С любовью и нежностью к вам, Кристина», пишет 7d.org.ua.