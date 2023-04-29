Сиамские сестры-близнецы признались, что у одной из них есть парень, пишет портал Naine.
ФОТО ⟩ Как живут сиамские близнецы Кармен и Лупита: одна из них влюбилась, но вторая и думать не хочет о сексе
Сиамские близнецы Кармен и Лупита Андраде, живущие в американском штате Коннектикут, рассказали о своей необычной интимной жизни. В интервью изданию Today они признались, что у одной из них есть парень, а другая не интересуется сексом.
У 22-летних сестер общие печень, кровоток и репродуктивная система, в том числе вагина. Каждая из них отвечает за одну ногу: Кармен за правую, Лупита - за левую. В детстве им приходилось посещать курсы терапии и реабилитации, чтобы научиться управлять телом. Ходить они начали только в четыре года.
Сестры в детстве:
Лупита и Кармен говорят, что они преодолели множество проблем, но сейчас счастливы. «У нас прекрасная жизнь. Мы ходим в кино, на концерты (делим одно место на двоих), путешествуем на самолетах», - рассказали они.
По признанию девушек, у них много общего: обе хотят работать с животными, чувствуют эмоции друг друга. При этом они не устают одна от другой и попросту не знают, что такое жить порознь.
В вопросах личной жизни их интересы расходятся. У Кармен есть парень Даниэль, а Люпита асексуальна. Кармен рассказала, что на сайтах для знакомств не скрывала, что она - сиамский близнец, поэтому получала много сообщений от фетишистов. Даниэль, по ее словам, был первым, кто не стал задавать вопросы на эту тему.
На фото Даниэль, Кармен и Лупита:
«Мы с Даниэлем встречаемся, но у нас нет сексуальной близости. Наши отношения - это близкая дружба. Мы обсуждаем помолвку, но сначала хотели бы пожить вместе. Мы любим детей, но не хотим своих. Мне нравится быть матерью собаки! Люпита и я не можем забеременеть, у нас эндометриоз, также мы принимаем блокаторы гормонов, чтобы не было менструаций», - говорит Кармен Андраде, сиамский близнец.
Кармен добавила, что у ее парня и сестры отличные отношения. «Это забавно, потому что я ложусь спать позже, чем Люпита, но когда Даниэль ночует у нас, я быстро засыпаю, а он не спит и разговаривает с ней», - рассказала она.
Девушки не только похожи внешне, но и хотят заниматься одним и тем же благородным делом - стать ветеринарами. А еще они буквально чувствуют эмоции и состояние друг друга: «Я чувствую, когда Кармен волнуется или вот-вот заплачет», - рассказала Люпита. При этом сестры признаются, что их даже не тошнит друг от друга и во время отдыха они могут спокойно заниматься своими делами - каждая отдельно.
Но что самое удивительное во всей этой истории, близняшки по-настоящему счастливы и не сожалеют о своей необычной жизни. К тому же в Сети их поддерживают восхищенные поклонники!