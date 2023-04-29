ФОТО ⟩ Как живут сиамские близнецы Кармен и Лупита: одна из них влюбилась, но вторая и думать не хочет о сексе

Сиамские близнецы Кармен и Лупита Андраде, живущие в американском штате Коннектикут, рассказали о своей необычной интимной жизни. В интервью изданию Today они признались, что у одной из них есть парень, а другая не интересуется сексом.

У 22-летних сестер общие печень, кровоток и репродуктивная система, в том числе вагина. Каждая из них отвечает за одну ногу: Кармен за правую, Лупита - за левую. В детстве им приходилось посещать курсы терапии и реабилитации, чтобы научиться управлять телом. Ходить они начали только в четыре года.

Сестры в детстве:

Лупита и Кармен говорят, что они преодолели множество проблем, но сейчас счастливы. «У нас прекрасная жизнь. Мы ходим в кино, на концерты (делим одно место на двоих), путешествуем на самолетах», - рассказали они.

По признанию девушек, у них много общего: обе хотят работать с животными, чувствуют эмоции друг друга. При этом они не устают одна от другой и попросту не знают, что такое жить порознь.