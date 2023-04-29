11 токсичных убеждений, которые притягивают в жизнь проблемы

В большинстве случаев источником проблем в жизни человека является он сам. Неурядицы в жизни людей появляются из-за обилия токсичных убеждений, от которых нужно избавляться как можно скорее. Именно о таких убеждения пойдет речь далее, пишет Esotericblog.
Недаром говорят, что все наши мысли материальны. это касается в основном не блуждающих и ежесекундных размышлений, а наших с вами убеждений и установок, которые мы периодически повторяем сами себе у себя в голове. Вот самые опасные из них.
У меня нет талантов
Таланты и дар свыше есть у каждого человека. Проблема лишь в том, насколько велико наше с вами желание искать и развивать эти таланты. Многие так и не находят в себе сил для того, чтобы признать факт того, что они тоже одарены талантом. Вселенная дала вам то, что может стать источником удачи, богатства, успеха, счастья. Если говорите себе, что у вас нет таланта, то найти его будет практически невозможно.
Нужно делать всё идеально
Перфекционизм до добра не доводит. Если человек очень хочет стать успешным, то не нужно делать всё идеально. Когда кто-то считает, что у него нет права на ошибку. Это приводит к повышенному негативному фону расстройствам, переживаниям. Вы можете допускать ошибки. Более того, вы порой обязаны их допускать, чтобы становиться мудрее. Вам не нужно быть «отличниками» во всем. Нужно улучшать свои навыки, если результат недостаточно хорош. Берегите свое время.
Неудачи преследуют меня
Если так рассуждать, то они точно будут вас преследовать, притягивая в жизнь проблемы и не давая вам возможности их преодолевать. Нет ничего страшного в том, что у вас сейчас проблемы. Вселенная всегда старается идти нам навстречу. Если вы чувствуете недостаток фортуны, это не значит, что она вовсе вас покинула. Просто что-то ее блокирует. Например, ваша уверенность в том, что вы не достойны удачи. Такое токсичное убеждение является одним из самых опасных.
Все должно получаться сразу
Нет, этого не должно быть. Некоторые трудности и проблемы являются вынужденными, либо неизбежными, ведь человеку не дано знать абсолютно всё. Никто не может обойти стороной проблемы, поэтому нужно научиться принимать их и использовать для того, чтобы становиться сильнее. Не ждите, что всё задуманное реализуется без помех и трудностей. Разочарование в таком случае почти неизбежно, а оно притягивает новые проблемы.
Мне нечему радоваться
Это убеждение настолько токсично, что отпугивает от вас окружающих людей. Если вас ничто не радует, то нет ничего удивительного в том, что у вас нет друзей и вы не можете никому понравиться. Научитесь радоваться мелочам и замечать чаще нечто хорошее в жизни. Это поможет вам преодолевать все трудности и обрести душевную легкость.
Во мне одни лишь недостатки и изъяны
Да, у всех есть недостатки, но их нужно либо принять, либо исправить, если это возможно. Если думать, что в вас нет никаких светлых и сильных сторон, то они утонут в ваших изъянах. Это крайне токсичное убеждение, которое не просто замедляет, а полностью останавливает процесс развития личности, приводит к депрессия и душевному истощению.
Я никому не нужна/нужен
Если так думать, то людям действительно будет на вас плевать, поскольку они почувствуют ваше настроение. Всегда найдутся люди, которым вы будете интересны и которые будут наслаждаться вашим присутствием. Это лишь вопрос времени и вашей инициативы.
Моя мечта не сбудется
Сложно придумать токсичную установку хуже. Такое убеждение появляется не просто так. Скорее всего, в вашем окружении есть люди, которые это вам внушают. Также мечта может не сбываться в том случае, если она может кому-то навредить. В большинстве случаев люди не верят в свои силы, но достаточно просто начать двигаться к мечте, чтобы понять, что у этого пути есть начало и конец.
Я должен/должна нравится всем
Вы никому ничего не должны. Во-первых, вы должны нравиться только себе. Во-вторых, понравиться всем людям попросту не получится. Необходимость нравиться всем вокруг появляется в детстве, когда родители часто нас убеждают в том, что мы должны соответствовать ожиданиям и угождать всем вокруг. Само собой, это не так. Избавьтесь от этой токсичной мысли поскорее.
Моя жизнь никогда не изменится
На самом деле, она меняется прямо сейчас, потому что вы читаете эти строки. Знайте, что она изменения приходят к тем, кто стремится к ним. Токсичная установка о том, что все предрешено и никогда не поменяется, крайне опасна для любого человека. Ваша судьба в ваших руках и ничьих больше.
Людям нельзя доверять
Да, в нашем мире много людей, доверие к которым может завести вас в такие дебри, выбраться из которых будет почти невозможно. С другой стороны, в мире полным полно очень приятных людей, которые совершенно точно могут принести вам радость, умиротворение, а также помочь с достижением целей. Людям можно доверять, но не всем. Важно помнить, что хороших людей намного больше, чем плохих.