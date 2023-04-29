11 токсичных убеждений, которые притягивают в жизнь проблемы

Недаром говорят, что все наши мысли материальны. это касается в основном не блуждающих и ежесекундных размышлений, а наших с вами убеждений и установок, которые мы периодически повторяем сами себе у себя в голове. Вот самые опасные из них.

У меня нет талантов

Таланты и дар свыше есть у каждого человека. Проблема лишь в том, насколько велико наше с вами желание искать и развивать эти таланты. Многие так и не находят в себе сил для того, чтобы признать факт того, что они тоже одарены талантом. Вселенная дала вам то, что может стать источником удачи, богатства, успеха, счастья. Если говорите себе, что у вас нет таланта, то найти его будет практически невозможно.

Нужно делать всё идеально

Перфекционизм до добра не доводит. Если человек очень хочет стать успешным, то не нужно делать всё идеально. Когда кто-то считает, что у него нет права на ошибку. Это приводит к повышенному негативному фону расстройствам, переживаниям. Вы можете допускать ошибки. Более того, вы порой обязаны их допускать, чтобы становиться мудрее. Вам не нужно быть «отличниками» во всем. Нужно улучшать свои навыки, если результат недостаточно хорош. Берегите свое время.

Неудачи преследуют меня