ФОТО ⟩ «Мы не разрешаем танцы в зале суда!» Эд Ширан под гитару доказывал присяжным, что его хит – не плагиат

«Эд Ширан взял гитару и заиграл мелодию, из-за которой идет спор по вопросу авторских прав… Затем он спел несколько слов главной песни, заставляя улыбнуться некоторых зрителей в зале суда», – пишут СМИ.

Артист назвал написание песен своей второй натурой и даже попробовал научить присяжных способу, благодаря которому из-под его пера в день может выйти до девяти композиций.

Напомним, Эда Ширана обвиняют в плагиате песни американского певца Марвина Гэя Let's Get it On, выпущенной в 1973 году. Якобы она легла в основу популярной композиции Thinking Out Loud, за которую артист получил «Грэмми».

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Около года назад Ширан был оправдан в лондонском суде по иску об авторских правах на песню Shape of You. «Я надеюсь, что это решение означает, что в будущем можно будет избежать подобных необоснованных обвинений. Это действительно должно прекратиться!» - написал Ширан в социальных сетях в марте прошлого года.