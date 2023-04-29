Популярный британский певец Эд Ширан спел в ходе судебного заседания в Нью-Йорке, чтобы доказать невиновность в плагиате песни Марвина Гэя Let's Get It On. Как пишет CBS News, спонтанное выступление началось после часа дачи артистом показаний, когда адвокат попросила его рассказать историю создания его композиции Thinking Out Loud десять лет назад.
ФОТО ⟩ «Мы не разрешаем танцы в зале суда!» Эд Ширан под гитару доказывал присяжным, что его хит – не плагиат
«Эд Ширан взял гитару и заиграл мелодию, из-за которой идет спор по вопросу авторских прав… Затем он спел несколько слов главной песни, заставляя улыбнуться некоторых зрителей в зале суда», – пишут СМИ.
Артист назвал написание песен своей второй натурой и даже попробовал научить присяжных способу, благодаря которому из-под его пера в день может выйти до девяти композиций.
Напомним, Эда Ширана обвиняют в плагиате песни американского певца Марвина Гэя Let's Get it On, выпущенной в 1973 году. Якобы она легла в основу популярной композиции Thinking Out Loud, за которую артист получил «Грэмми».
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Около года назад Ширан был оправдан в лондонском суде по иску об авторских правах на песню Shape of You. «Я надеюсь, что это решение означает, что в будущем можно будет избежать подобных необоснованных обвинений. Это действительно должно прекратиться!» - написал Ширан в социальных сетях в марте прошлого года.
«Это наносит серьезный ущерб авторам песен. В поп-музыке используется только определенное количество нот и аккордов. Столкновения происходят, когда каждый день на Spotify выходит 60 000 песен. Это 22 миллиона песен в год, и только 12 нот доступны для использования».