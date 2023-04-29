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ТУДА И ОБРАТНО ⟩ Кто у нас хочет отправиться в путешествие в Россию?

Кристер Киви
, журналист
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Стоимость проезда в Baltic Shuttle составляет от 20 до 35 евро, автобус не переполнен, но каким-то образом бизнес все равно кажется окупаемым.
Стоимость проезда в Baltic Shuttle составляет от 20 до 35 евро, автобус не переполнен, но каким-то образом бизнес все равно кажется окупаемым. Фото: Кристер Киви

Уже более года российским самолетам нет места в европейском воздушном пространстве и наоборот. Пассажирские поезда уже давно не пересекают реку Нарва. Но каждый день с Таллиннского автовокзала в Питер отправляется около десятка автобусов. Как в старые добрые времена.

Пик отправления автобусов приходится на раннее утро, полдень и поздний вечер, когда за полтора часа может отправиться до трех автобусов. Примерно половина отправлений - это LuxExpress, но есть также Ecolines и Baltic Shuttle, у которого на кузове белого автобуса усталого вида напечатан веб-адрес balticshattle.ee: должно быть, маркетологи не совсем уверены, как называется их компания.

И вот этот полупустой (и, что интересно, начавший свой путь из Маарду) транспорт заполняется на вечернем автовокзале, провожающие обнимают-целуют своих близких. Тем временем на платформе на другой стороне асфальтированной площадки уже собрались пассажиры Ecolines, многие из которых, придя с большими чемоданами, в предвкушении поездки зажгли сигарету. Через пятнадцать минут и этот «дорожный катер» отчаливает, и через динамики на крыше безжизненного автовокзала слышно только карканье ворон.

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