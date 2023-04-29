ТУДА И ОБРАТНО ⟩ Кто у нас хочет отправиться в путешествие в Россию?

Уже более года российским самолетам нет места в европейском воздушном пространстве и наоборот. Пассажирские поезда уже давно не пересекают реку Нарва. Но каждый день с Таллиннского автовокзала в Питер отправляется около десятка автобусов. Как в старые добрые времена.
Пик отправления автобусов приходится на раннее утро, полдень и поздний вечер, когда за полтора часа может отправиться до трех автобусов. Примерно половина отправлений - это LuxExpress, но есть также Ecolines и Baltic Shuttle, у которого на кузове белого автобуса усталого вида напечатан веб-адрес balticshattle.ee: должно быть, маркетологи не совсем уверены, как называется их компания.
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