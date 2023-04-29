ТУДА И ОБРАТНО ⟩ Кто у нас хочет отправиться в путешествие в Россию?

Пик отправления автобусов приходится на раннее утро, полдень и поздний вечер, когда за полтора часа может отправиться до трех автобусов. Примерно половина отправлений - это LuxExpress, но есть также Ecolines и Baltic Shuttle, у которого на кузове белого автобуса усталого вида напечатан веб-адрес balticshattle.ee: должно быть, маркетологи не совсем уверены, как называется их компания.

И вот этот полупустой (и, что интересно, начавший свой путь из Маарду) транспорт заполняется на вечернем автовокзале, провожающие обнимают-целуют своих близких. Тем временем на платформе на другой стороне асфальтированной площадки уже собрались пассажиры Ecolines, многие из которых, придя с большими чемоданами, в предвкушении поездки зажгли сигарету. Через пятнадцать минут и этот «дорожный катер» отчаливает, и через динамики на крыше безжизненного автовокзала слышно только карканье ворон.