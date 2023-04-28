ШОК! ⟩ Посетитель прыгнул в пустой бассейн в водном центре Reval-Sport в Таллинне: все зубы выбиты

Айн, который наслаждался водными процедурами в аквапарке Reval-Sport, вдруг заметил пожилого мужчину, прыгающего в пустой открытый бассейн. «Я не мог понять, неужели он не видел, что в бассейне нет воды, - размышляет Айн, но добавляет, что мужчине все же удалось выбраться из бассейна на своих ногах. - Травмы, должно быть, были обширными... У него и зубы выпали».