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ШОК! ⟩ Посетитель прыгнул в пустой бассейн в водном центре Reval-Sport в Таллинне: все зубы выбиты

Крислин Метсанурм
, репортер
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Водный центр Reval-Sport
Водный центр Reval-Sport Фото: Erakogu

«Мой визит в аквапарк в четверг был очень шокирующим!» - рассказывает Elu24 отец семейства Айн, ставший свидетелем несчастного случая в спортивном клубе Reval-Sport в Таллинне. Пожилой мужчина прыгнул в пустой открытый бассейн и лишился зубов. «Да, несчастный случай действительно произошел: посетитель по неосторожности прыгнул в бассейн, который в тот день был закрыт», - сказал Алдур Партасюк, управляющий спортивным клубом Reval-Sport.

Айн, который наслаждался водными процедурами в аквапарке Reval-Sport, вдруг заметил пожилого мужчину, прыгающего в пустой открытый бассейн. «Я не мог понять, неужели он не видел, что в бассейне нет воды, - размышляет Айн, но добавляет, что мужчине все же удалось выбраться из бассейна на своих ногах. - Травмы, должно быть, были обширными... У него и зубы выпали».

Алдур Партасюк, менеджер спортивного клуба «Ревал-Спорт», подтвердил Elu24, что несчастный случай действительно произошел: посетитель прыгнул в бассейн, который в тот день был закрыт.

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