Эстонская журналистка рассказала о невосполнимой потере в жизни: умер тот, кого она так любила

«И вот он заснул... мирно, в своем собственном доме, лежа на моих коленях, рядом с Симоной, обнимающей его, вечным сном, - Криста Ленсин написала в социальных сетях о смерти своего четвероногого друга. - Не каждому выпадает шанс встретить свою родственную душу в жизни, но мне это удалось».

Ленсин отмечает, что ее верный друг Лев до последнего момента чувствовал себя безмерно любимым. «Эти бесконечные звонки от друзей и близких, объятия и поглаживания Льва по усталой голове. Пес до самого конца знал, что о нем заботятся, его любят все эти 12 с лишним лет, - вспоминает Ленсин о своем ушедшем друге. - Я знаю, что ему пора было уходить. Мы никогда не забудем тебя, дорогой Лев! Но все равно очень больно!»