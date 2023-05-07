От классики до стрингов: как определить характер девушки по ее любимым трусикам

Характер девушки определяют многие вещи: общение с другими, хобби, предпочтения в одежде, обуви и даже цвет помады. Понять женскую натуру до конца не способен ни один человек. И вряд ли это будет дано кому-то в будущем. Однако некоторые детали заметить можно еще на первых этапах отношений, просто посмотрев на нижнее бельё своей избранницы. Если, конечно, вы до него уже добрались.

1. Как отражают характер девушки трусики бразилиана

Бесшовные, удобные в носке, не стесняющие движения трусики были созданы одновременно для комфорта и для того, чтобы подчеркнуть красоту женских ягодиц. Именно поэтому их предпочитают девушки, очень уверенные в себе. В них красавицы чувствуют себя свободно и двигаются в своё удовольствие, демонстрируя при этом сильные стороны.

2. Как отражают характер женщины стринги

Как известно, стринги - трусики весьма игривые. И упор в них делается больше на красоту, чем на удобство. По этой причине место в гардеробе по большей части они занимают в основном у молодых девушек. Согласно статистике, 85% женщин старше 51 года надевать подобное белье уже не решаются. Как говорит эксперт, девушки в стрингах «холодные снаружи и горячие внутри». Берегитесь!

3. Классика — что говорит о характере женщины