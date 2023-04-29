Ирина Шейк медленно разделась на камеру, постепенно снимая все лишнее

Супермодель Ирина Шейк не зря носит титул «самой красивой женщины планеты». Красотка регулярно принимает участие в фотосессиях для топовых изданий.

Среди профессиональных съемок встречаются и весьма пикантные: модели нечего стесняться, ее тело – эталонно. На днях Ирина снялась в фотосессии для американского журнала о моде, стиле и обществе Harper’s Bazaar.

Серия фото сделана таким образом, что на каждом последующем 37-летняя модель постепенно раздевается, снимая с себя все больше и больше одежды.

Черно-белые снимки показывают чудо обнажения идеального тела супермодели.

Сначала Шейк предстает перед зрителем в леопардовых чулках, белье и кружевном боди, а затем снимает все лишнее.