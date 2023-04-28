LIMON LIVE ⟩ Танцы с бубном и никакого мошенничества. Эстонский шаман помог трем женщинам забеременеть

В обычной жизни Дмитрия вы не узнаете. Он ничем не выделяется из толпы, привычно спешит на свою работу. О ней мы рассказывать в нашем выпуске не будем, ведь к нам в студию пришел совсем другой, и даже не человек! Знакомьтесь: шаман Тимир Камм!

Шаманский ритуал в студии Limon LIVE. Фото: Taavi Sepp

ВНИМАНИЕ! В студии Limon LIVE был проведен настоящий шаманский ритуал или камлание, сопровождающийся протяжными звуками и ударами в бубен.

Наш герой с юношеских лет интересовался всевозможной эзотерикой, позже этот интерес пропал, но проснулся в Индии, где по воле судьбы он стал пленником на целых четыре года.

«Так сложились обстоятельства непреодолимой силы, – говорит про свое обращение в шамана Тимир Камм. – В какой-то момент произошло озарение и понимание того, что по-другому быть и не может».

Тимир Камм в студии Limon LIVE. Фото: Taavi Sepp

Про свое обращение в шамана Дмитрий говорит с юмором. «Здесь очень важно не терять тонкую грань баланса. Несмотря на атрибутику, на костюм, нужно относиться к этому с некой долей скептицизма и иронии. И я так же к этому отношусь. Нельзя в это полностью погрузиться, таких у нас, к сожалению, в стационаре наблюдается очень много», – говорит Тимир. Именно поэтому он старается сохранять критичность мышления. Самоирония, по его мнению, в шаманстве крайне важна.