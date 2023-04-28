ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Куда ни глянь – абсурд и дебилы!» Группа «Каста» выступила в Таллинне 452 февраля

Пятничным вечером клуб Cathouse гудел и буквально стоял на ушах – здесь выступила «Каста». Поклонники так долго ждали этого события, ведь в прошлый раз рэперы приезжали в Таллинн пять лет назад.

Запрещенная в России группа «Каста» – представился со сцены коллектив.

Действительно, участники группы активно выражают свою антипутинскую и антивоенную позицию.

Хамиль и Змей в Таллинне. Фото: Konstantin Sednev

На таллиннском концерте рэперы зачитывали свои главные хиты, которых скопилось немало за более чем 20-летнюю историю группы. В зале собралась публика постарше, те, кто слушал «Касту» еще в нулевых, на пленочных кассетах. Некоторые из них пришли со своими детьми-подростками.

Ростовские пацаны – так называет себя коллектив из Ростова-на-Дону, хотя, конечно, за время своей карьеры Влади, Хамиль, Шым и Змей заметно изменились, вот только, как хорошее вино, с годами они становятся, пожалуй, только лучше.

Шым на концерте в Таллинне. Фото: Konstantin Sednev

«Когда путинизм будет официально признан психическим заболеванием, по нему будут писать научные труды. Мы хотим оставить заявку, чтобы наша песня была взята в качестве эпиграфа», – с такими словами Шым объявил хит «Скрепы». Написан он был еще в 2017 году и высмеивал оголтелый патриотизм. Увы, теперь этот трек обрел новый и еще более глубокий смысл:

«От колыбели и до могилы, мы хмурые, как небо над Тагилом. Куда ни глянь – абсурд и дебилы; Ха-ха-ха! Обстановка неплоха!»