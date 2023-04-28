В эстонской столице выступила группа «Каста». Случилось это 452 февраля. Да-да! Именно так сказали рэперы со сцены: «На календаре сегодня 452 февраля 2022 года…» Ведь со дня, когда Россия напала на Украину, наша привычная жизнь остановилась и началась какая-то совершенно новая – абсурдная реальность. Тот февраль, кажется, длится уже бесконечность…
ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Куда ни глянь – абсурд и дебилы!» Группа «Каста» выступила в Таллинне 452 февраля
Пятничным вечером клуб Cathouse гудел и буквально стоял на ушах – здесь выступила «Каста». Поклонники так долго ждали этого события, ведь в прошлый раз рэперы приезжали в Таллинн пять лет назад.
Запрещенная в России группа «Каста» – представился со сцены коллектив.
Действительно, участники группы активно выражают свою антипутинскую и антивоенную позицию.
На таллиннском концерте рэперы зачитывали свои главные хиты, которых скопилось немало за более чем 20-летнюю историю группы. В зале собралась публика постарше, те, кто слушал «Касту» еще в нулевых, на пленочных кассетах. Некоторые из них пришли со своими детьми-подростками.
Ростовские пацаны – так называет себя коллектив из Ростова-на-Дону, хотя, конечно, за время своей карьеры Влади, Хамиль, Шым и Змей заметно изменились, вот только, как хорошее вино, с годами они становятся, пожалуй, только лучше.
«Когда путинизм будет официально признан психическим заболеванием, по нему будут писать научные труды. Мы хотим оставить заявку, чтобы наша песня была взята в качестве эпиграфа», – с такими словами Шым объявил хит «Скрепы». Написан он был еще в 2017 году и высмеивал оголтелый патриотизм. Увы, теперь этот трек обрел новый и еще более глубокий смысл:
«От колыбели и до могилы, мы хмурые, как небо над Тагилом.
Куда ни глянь – абсурд и дебилы; Ха-ха-ха! Обстановка неплоха!»
Публика не отпускала «Касту», рэперы выступали на бис, а после поблагодарили Таллинн за теплый прием и обещали вернуться через год.
«Надеемся, обстановка в мире будет более позитивной», – сказал Змей.
И пусть это будет уже не этот серый, пропитанный болью и кровью февраль.
24 февраля 2022 года «Каста» высказалась против российской агрессии, а в августе группа попала в «список запрещенных артистов». Покинув Россию, участники коллектива проживают далеко за пределами своей родины. Однако они продолжают давать аншлаговые концерты везде, где их готовы услышать.
В Таллинн известная четверка съехалась из разных стран. Например, Хамиль прилетел из Португалии, кто-то из участников прибыл в Эстонию из Германии, кто-то с жаркого Кипра.
Влади похвастался, что перед концертом успел пробежать с таллиннскими спортсменами десять километров.
А Хамиль показал, как здорово его встретила эстонская столица.
А вы были на концерте в Таллинне? Делитесь впечатлениями!