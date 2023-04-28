Знаки Зодиака с непростым характером

Мы уже писали о худших чертах каждого знака зодиака, материал получился интересным и очень познавательным. Сегодня же мы с юмором расскажем, что скрывается в омуте каждого знака. Сложный характер мерзавцев нужно знать в лицо, пишет vazhnoznat.com.
Овен
Импульсивный и нервный негодяй. Он сначала напакостит, а потом будет извиняться так, будто находится на театральной сцене. Эти громкие просьбы о прощении уже завтра он может забыть и опять взяться за прежнее. А иногда до извинений дело даже не доходит. Гордость мешает.
Отмазки: «Что-то я погорячился», «Бес меня попутал», «Даже не знаю, что на меня нашло».
Телец
Расчетливый мерзавец. Такой точно знает, куда бить, чтобы было больнее. Его нет смысла спрашивать: «О чём ты вообще думал, когда говорил те слова?». Поверь, он точно знал, что и зачем он говорил. А судя по твоей реакции, цели он добился.
Отмазки: «Это ты меня спровоцировал», «Если бы не ты, я был бы белым и пушистым».
Близнецы
Безрассудный и легкомысленный негодяй. Он может спокойно вести себя как последняя сволочь, потому что знает, что его всегда простят. Просить прощения не удосуживается. Часто делает вид, что ничего плохого не сделал и быстро о своих плохих поступках забывает.
Отмазки: «Ой, да что в этом такого?» «Разве на такое вообще можно обижаться?» «Ты какой-то неправильный, вот и воспринимаешь всё близко к сердцу».
Рак
Бедный-пребедный пакостник. Его все обижают, один он такой ходит невинный в белом пальто. Свои ошибки ошибками не считает, ведь виной всему внешние обстоятельства. А вот в твоих ошибках виноват всегда ты и только ты.
Отмазки: «Ты всё специально выдумал, чтобы меня обидеть». «Всё не так, давай я тебе расскажу, что ты на самом деле чувствуешь и почему».
Лев
«Я царь, а все вы плебеи и низшее общество». Самовлюбленный негодяй, которому должно всё сходить с рук просто потому что он такой классный. Может паскудничать потому, что считает, что имеет на это полное право. Чувства других людей заботят его в гораздо меньшей степени, чем собственные.
Отмазки: «Просто потому что я могу», «Я достоин лучшего, поэтому имею право к тебе снисходительно относиться».
Дева
А вот помнишь ты когда-то там, лет так 5 назад, перешел ей дорогу? Это сплошное злопамятство не даст тебе об этом забыть, сколько бы лет ни прошло. Пакостник только дождется нужного момента и всё-всё тебе припомнит.
Отмазки: «Это всё потому, что 6 лет назад ты…», «А я тут вообще ни при чём, это всё ты».
Весы
Подлое и безнравственное существо, такой себе аналог чихуахуа среди людей. Может легко укусить без зазрения совести, оклеветать и даже предать. А всё потому, что малышка просто очень сильно боится, поэтому так и защищается от всего мира. Чем больше весы бросаются на людей, тем больше им страшно и требуется поддержка. Но где же ее взять с таким поведением?
Отмазки: Их нет. Начудил, поджал хвост и спрятался под диван.
Скорпион
Это Вселенское Орудие Справедливости. По крайней мере, он себя таковым считает. Ведь весь мир должен жить именно по его правилам и моральным ценностям. Шаг влево или вправо, и ты будешь наказан. Так еще должен быть за это благодарным.
Отмазки: «Ни о чём не жалею», «А один прав, а вы все нет», «Потом скажешь мне за это спасибо».
Стрелец
Его нужно срочно отправить в театральный кружок или местный клуб по дебатам, пусть там энергию высвобождает. Иначе скандалы и громкие театральные дискуссии будут дома. Этому вампиру только бы поживиться от конфликтов.
Отмазки: витиеватая, но бессмысленная речь, из которой почему-то должно быть ясно, что ты неправ. Сверху монолог украшен вычурными оборотами.
Козерог
Упрямый негодяй. Порой его совершенно не смущает его неповторимая тупость, такой уж он человек. Если когда-то (лет так через 20) он передумает, то всё равно никому в этом не признается.
Отмазки: «Что такое извини?»
Водолей
К кардиологу его можно не водить, потому что сердца у него нет, значит и болеть нечему. Любит делать другим гадости просто, чтобы посмотреть, как они из-за этого мучаются. Хорошее кино для него то, где люди весь фильм страдают. Достоевского должен просто обожать.
Отмазки: «Ехе-хе-хе, смешно же получилось».
Рыбы
Это равнодушное существо просто воплощение спокойствия и гармонии души. Даже если ты зовешь на помощь или горит кухня. Зачем же нервничать, если можно просто закрыть дверь и пойти спокойно пить чай.
Отмазки: «Ой, я думал, ты с таким пустяком и сам справишься».
Интересно, совпало ли всё у тебя так же, как и у нас? Сложный характер у себя совершенно не хочется видеть. Помни, что всё написано с юмором и, конечно, является преувеличением! Однако в каждой шутке есть доля шутки.