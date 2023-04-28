Знаки Зодиака с непростым характером

Овен

Импульсивный и нервный негодяй. Он сначала напакостит, а потом будет извиняться так, будто находится на театральной сцене. Эти громкие просьбы о прощении уже завтра он может забыть и опять взяться за прежнее. А иногда до извинений дело даже не доходит. Гордость мешает.

Отмазки: «Что-то я погорячился», «Бес меня попутал», «Даже не знаю, что на меня нашло».

Телец

Расчетливый мерзавец. Такой точно знает, куда бить, чтобы было больнее. Его нет смысла спрашивать: «О чём ты вообще думал, когда говорил те слова?». Поверь, он точно знал, что и зачем он говорил. А судя по твоей реакции, цели он добился.

Отмазки: «Это ты меня спровоцировал», «Если бы не ты, я был бы белым и пушистым».

Близнецы

Безрассудный и легкомысленный негодяй. Он может спокойно вести себя как последняя сволочь, потому что знает, что его всегда простят. Просить прощения не удосуживается. Часто делает вид, что ничего плохого не сделал и быстро о своих плохих поступках забывает.

Отмазки: «Ой, да что в этом такого?» «Разве на такое вообще можно обижаться?» «Ты какой-то неправильный, вот и воспринимаешь всё близко к сердцу».

Рак