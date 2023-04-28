Десять фраз, которые вы никогда не должны слышать от своего тренера

6. Просто тебе надо больше тренироваться

Если вы занимаетесь 1–2 раза в неделю и то нерегулярно, отсутствие прогресса, скорее всего, действительно связано с этим.

Если же вы стабильно ходите три раза в неделю и выполняете всю данную вам программу, дело может быть не в количестве тренировок, а в их качестве и множестве других факторов.

Физическая активность - это не всё, что нужно для успешного похудения, наращивания мышц и улучшения здоровья.

И тренировки не заменят вам хороший сон, отсутствие стрессов и правильное питание. Более того, чрезмерные нагрузки могут замедлить метаболизм, привести к травмам и перетренированности - состоянию, при котором вам вообще не захочется ходить в зал и что-либо делать.

7. Да что эти врачи понимают!

Если тренер предлагает вам не обращать внимания на предписания врачей - это повод задуматься, стоит ли к нему ходить.

Да, не все хирурги и травматологи разбираются в спортивных травмах и реабилитации после них. Всегда надо помнить, что врачи такие же люди, и они тоже могут ошибаться или быть некомпетентными. Однако это не повод отказываться от медицинской помощи и продолжать тренировки как ни в чём не бывало.

Поэтому если тренер говорит вам: «Этот доктор может ошибаться, найди хорошего спортивного врача, который работает с атлетами (держи телефон такого врача)» - это нормально.