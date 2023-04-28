Десять фраз, которые вы никогда не должны слышать от своего тренера

1. Это кто у нас тут такой жирненький?
Может быть, вашему тренеру кажется, что бодишейминг кого-то мотивирует. Может быть, он даже убедил вас, что это беззлобные шутки, призванные развеселить и подтолкнуть к достижениям. В любом случае это не работает.
Оскорблять человека за особенности внешнего вида непрофессионально и попросту мерзко. Поэтому если тренер позволяет себе шутки или обидные намёки о лишнем весе, недостатке мышечной массы или других особенностях вашего тела, напрямую скажите ему, что это недопустимо, или/и уходите.
2. Неделю посиди на кефире, а потом переходи на кето или палео
Тренер может давать вам советы по питанию, особенно если вы спрашиваете его об этом. Но если он склоняет вас к определённым диетам, особенно жёстким и потенциально вредным для здоровья, - это повод насторожиться.
Правила питания должен устанавливать врач-диетолог, учитывая все ваши особенности и заболевания.
Например, высокобелковые или кетодиеты, эффективные для снижения веса и набора мышечной массы, могут навредить при проблемах с почками и печенью.
И это диеты, эффективность которых доказана научными исследованиями. Что уж говорить о безумных режимах, в которых предлагают пить один кефир, в несколько раз снижать калорийность или полностью отказываться от одного из макронутриентов.
3. Что значит больно? Терпи!
Вы можете испытывать неприятные ощущения во время силовых упражнений, когда накопившиеся метаболиты в рабочей мышце вызывают чувство жжения. Однако это проходит практически сразу после того, как вы закончили.
Также у вас может возникать крепатура - скованность и боль в мышцах через 24–72 часа после упражнений. Это нормальное явление, которое проходит, не причиняя вреда организму.
Всё остальное, включая боль в суставах во время или после упражнения, резкая боль в мышцах при каких-то движениях или ограничение подвижности сустава, нельзя игнорировать.
Если вы говорите тренеру, что испытываете боль во время какого-то упражнения, а он вместо того, чтобы расспросить вас подробнее и модифицировать его, предлагает потерпеть - это не самый лучший тренер.
4. Сотку на пресс, чтобы сжечь жир на животе
Сразу несколько исследований показали, что упражнения на определённую группу мышц не помогают сжечь жир в этой зоне. Бесконечные скручивания на пресс не более эффективны для плоского живота, чем, скажем, разгибания ног на прокачку квадрицепса. Конечно, при условии, что на них затрачивается одинаковое количество энергии.
Если ваш тренер продолжает верить в локальное жиросжигание с помощью упражнений, задумайтесь, стоит ли платить ему деньги.
5. Полчасика на дорожке, а потом будем заниматься
Если вы платите почасово, предложение провести половину занятия на кардиотренажере можно расценивать как нежелание работать.
Короткое кардио на 5–10 минут перед силовой - нормальная практика, но если тренер предлагает вам половину занятия бегать, пока он будет залипать в телефоне или развлекать вас разговорами, стоит ли платить за это?
Это время можно было потратить на освоение техники упражнений, а кардио сделать и без его участия.
6. Просто тебе надо больше тренироваться
Если вы занимаетесь 1–2 раза в неделю и то нерегулярно, отсутствие прогресса, скорее всего, действительно связано с этим.
Если же вы стабильно ходите три раза в неделю и выполняете всю данную вам программу, дело может быть не в количестве тренировок, а в их качестве и множестве других факторов.
Физическая активность - это не всё, что нужно для успешного похудения, наращивания мышц и улучшения здоровья.
И тренировки не заменят вам хороший сон, отсутствие стрессов и правильное питание. Более того, чрезмерные нагрузки могут замедлить метаболизм, привести к травмам и перетренированности - состоянию, при котором вам вообще не захочется ходить в зал и что-либо делать.
7. Да что эти врачи понимают!
Если тренер предлагает вам не обращать внимания на предписания врачей - это повод задуматься, стоит ли к нему ходить.
Да, не все хирурги и травматологи разбираются в спортивных травмах и реабилитации после них. Всегда надо помнить, что врачи такие же люди, и они тоже могут ошибаться или быть некомпетентными. Однако это не повод отказываться от медицинской помощи и продолжать тренировки как ни в чём не бывало.
Поэтому если тренер говорит вам: «Этот доктор может ошибаться, найди хорошего спортивного врача, который работает с атлетами (держи телефон такого врача)» - это нормально.
Если же он утверждает, что вы не нуждаетесь в консультациях, а он лучше знает, как обходиться с такого рода проблемами, - серьёзно задумайтесь, стоит ли ему доверять.
8. Что значит научно доказано? Я 20 лет тренирую!
Наука не стоит на месте, и в спорте продолжают находить новые методы тренировок, способы снизить риск травм и повысить производительность.
Например, доказано, что растяжка после занятий не спасает от отложенной боли в мышцах, долгое кардио и пассивная растяжка перед силовой снижают показатели, а упражнения с весами помогают не только нарастить мышечную массу, но и снизить жировую прослойку, в том числе и на животе.
Если ваш тренер отрицает научно доказанные факты и тренирует так, как это делали во времена его юности, стоит ли доверять ему своё здоровье и спортивные результаты?
9. Ты пока делай пять подходов, если что - позовёшь
Вы платите тренеру, чтобы он составлял вам программу и контролировал технику. Даже если у вас тёплые дружеские отношения с разговорами «за жизнь». Вы же всё равно ему платите, правда?
Если тренер даёт вам программу и оставляет в одиночестве - общается с другими людьми, залипает в телефоне или вообще уходит из зала - это не круто.
Да, он может параллельно заниматься с другими, если это предусмотрено вашим режимом тренировок, или отойти по своим делам. Но он должен посмотреть хотя бы один подход упражнения, чтобы убедиться, что вы всё делаете правильно, и поправить, если нет.
Если же он оставляет вас наедине с новым упражнением, технику которого вы ещё не освоили, или предлагает в одиночестве работать с тяжёлыми весами, так что вам приходится искать партнёров для подстраховки, - уходите от него.
10. Купи вот эти спортивные добавки
Как и в случае с диетой, пищевые добавки может рекомендовать только врач, учитывая все ваши заболевания и особенности.
Тренер может рассказать о своих добавках или о том, что какие-то из них имеют доказанную эффективность - это действительно так. Но если он склоняет вас к приёму каких-то добавок и уж тем более лекарственных средств, утверждая, что они необходимы для прогресса, - это повод насторожиться.
Если вы доверяете тренеру, проверьте, что говорит об этой добавке наука, и проконсультируйтесь с врачом, прежде чем покупать её.