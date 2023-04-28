ВИДЕО ⟩ Стриптизер Марко в шоке от происходящего в Таллинне: никакие туристы сюда больше не вернутся!

Если можно было бы прочитать мысли всех столичных автомобилистов в будние дни с 8 до 9 утра, уверены, узнали бы много нового. Мысли пешеходов и читать не приходится, они без стеснения, матерясь, рассказывают о своих переживаниях, как это сделал эстонский стриптизер, звезда эпатажа - Марко Тасане. Он опубликовал видео с нецензурной бранью в интернете.

«Страх божий, как выглядит Таллинн! Просто ужас! Никакие туристы сюда больше не вернутся, потому что наблюдают такую картину. Просто отвратительно. И где мне здесь пройти, черт возьми? В своих кроссовках за 830 евро. По песку. И куда мне идти? В п*зду. И для чего всё это нужно?» - возмущается именитый стриптизер Марко.