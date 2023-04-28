Какому знаку зодиака скоро признаются в любви: Володина предрекла счастье

Василиса Володина в своем тг-канале начала свой гороскоп для Овнов с дурных новостей. Представители зодиакальной системы обречены на плохое настроение в эти дни.

Апатия и мысли о разочаровании комком в горле вдруг накатят на этих людей. Причем тоска охватит Овнов по всем фронтам. И в личной жизни, и в общественной, и в карьере они вдруг перестанут чувствовать удовлетворение.

Однако не стоит расстраиваться. Планы Овнов и их чаяния все-таки сбудутся. Все, на что они рассчитывали, осуществится.