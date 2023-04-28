Пт, 28.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Какому знаку зодиака скоро признаются в любви: Володина предрекла счастье

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Любовь. Иллюстративное фото
Любовь. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Василиса Володина обещала, что эти люди будут купаться в приятных эмоциях.

Василиса Володина в своем тг-канале начала свой гороскоп для Овнов с дурных новостей. Представители зодиакальной системы обречены на плохое настроение в эти дни.

Апатия и мысли о разочаровании комком в горле вдруг накатят на этих людей. Причем тоска охватит Овнов по всем фронтам. И в личной жизни, и в общественной, и в карьере они вдруг перестанут чувствовать удовлетворение.

Однако не стоит расстраиваться. Планы Овнов и их чаяния все-таки сбудутся. Все, на что они рассчитывали, осуществится.

Мало того, Овнам светит признание в любви. Так что наслаждайтесь жизнью и теплыми эмоциями в это время!

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх