135 кг гордости: филиппинская модель восхитила фанатов фигурой в шортиках

29-летняя американская модель Джули Сена не переживает из-за фигуры. Девушка весит 135 кг, но гордится этим.
«Это мое главное достоинство», – считает она.
Сена часто публикует в своем блоге в соцсетях достаточно откровенные фотографии и видео. На одном из последних она с разных ракурсов показывает фигуру в коротких шортиках и розовом топе.
Несмотря на то, что ноги Сены в целлюлите, это не отталкивает фанатов: они за бодипозитив.
«Вы прекрасная», «Богиня», «Вы великолепны», – восхищаются подписчики модели в комментариях.