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135 кг гордости: филиппинская модель восхитила фанатов фигурой в шортиках

Limon.ee
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29-летняя американская модель Джули Сена не переживает из-за фигуры. Девушка весит 135 кг, но гордится этим.

«Это мое главное достоинство», – считает она.

Сена часто публикует в своем блоге в соцсетях достаточно откровенные фотографии и видео. На одном из последних она с разных ракурсов показывает фигуру в коротких шортиках и розовом топе.

Несмотря на то, что ноги Сены в целлюлите, это не отталкивает фанатов: они за бодипозитив.

«Вы прекрасная», «Богиня», «Вы великолепны», – восхищаются подписчики модели в комментариях.

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