София Ротару довела поклонников до слез фото украинского бойца, освобожденного из плена

Украинская певица София Ротару после продолжительного молчания вышла на связь с поклонниками, сообщает «ТСН»
Так, артистка отреагировала на освобождение украинских защитников из российского плена, которое произошло 26 апреля. В сторис своей страницы в Instagram София Михайловна разместила щемящее фото с нашим бойцом, который радовался тому, что мог просто съесть яблоко.
Этот кадр Ротару сопроводила смайлом в виде разбитого сердца.
Отметим, что 26 апреля прошел обмен пленными. По сообщению главы Офиса президента Андрея Ермака, из российского плена удалось вернуть 42 защитников и 2 гражданских.