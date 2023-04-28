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София Ротару довела поклонников до слез фото украинского бойца, освобожденного из плена

Limon.ee
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София Ротару
София Ротару Фото: Vyacheslav Prokofyev

Украинская певица София Ротару после продолжительного молчания вышла на связь с поклонниками, сообщает «ТСН»

Так, артистка отреагировала на освобождение украинских защитников из российского плена, которое произошло 26 апреля. В сторис своей страницы в Instagram София Михайловна разместила щемящее фото с нашим бойцом, который радовался тому, что мог просто съесть яблоко.

Украинский солдат, освобожденный из плена
Украинский солдат, освобожденный из плена Фото: https://www.instagram.com/sofiarotaru.official/

Этот кадр Ротару сопроводила смайлом в виде разбитого сердца.

Отметим, что 26 апреля прошел обмен пленными. По сообщению главы Офиса президента Андрея Ермака, из российского плена удалось вернуть 42 защитников и 2 гражданских.

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