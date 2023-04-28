Финансовый гороскоп на май 2023 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на май 2023 Козерог

Начиная с середины мая, у Козерога начинается период, который идеально подходит для вложения крупных сумм. Любой проект, начатый после 15 мая, принесет двойную прибыль. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью по максимуму. В погоне за финансами сделайте ставку на новых друзей, а также тщательно проверьте старые связи, там у вас скопилось много завистников.

Финансовый гороскоп на май 2023 Водолей

Водолей — единственный знак Зодиака, которому в мае будет нелегко с финансами. Нет, катастрофы не случится, но от представителей этого знака потребуются терпение и силы полностью трансформировать ваш финансовый подход. Если поставили себе денежные рамки, то не выходите за них. В этом месяце придется затянуть пояс, ведь в июне нужно будет потратить большую сумму, поэтому начинайте копить уже сейчас.

Финансовый гороскоп на май 2023 Рыбы

Представителям этого знака нужно научиться перестать жить в кредит. В последнее время вы слишком часто прибегали к помощи кредитной карточки и не стесняясь брали заёмные деньги на вещи, которые на самом деле были вам не нужны. Проведите ревизию в бюджете. Если понимаете, что средств не хватает, то рассмотрите варианты дополнительного заработка. Иначе рискуете к середине лета оказаться в долговой яме, из которой будете выбираться очень долго.