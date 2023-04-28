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МОЖЕТ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ ⟩ Мадонна впервые вышла в свет с 29-летним любовником

Limon.ee
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Мадонна
Мадонна Фото: Frazer Harrison

Певица Мадонна стала гостьей на фортепианном концерте в Нью-Йорке. На мероприятии исполнительница появилась вместе с новым бойфрендом Джошем Поппером.

Артистка посетила выступление французских музыкантов Лабек. Мадонна привлекла внимание папарацци новым возлюбленным. На концерте 64-летнюю исполнительницу сопровождал 29-летний возлюбленный.

Фото смотри ЗДЕСЬ.

 

Спутник артистки выбрал джинсы и белую футболку, поверх парень накинул кожаную куртку.

Об отношениях пары стало известно в марте. Джош является тренером старшего сына Мадонны. 

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