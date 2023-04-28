Говорят, что все, что не убивает, делает тебя сильнее. Все же очень трудно представить себе 11-летнего мальчика, выпрашивающего деньги и распивающего спиртные напитки на улице. Таким был один из этапов детства Меэлиса, который рассказал свою историю в программе «Südamesoov» на Kanal 2.

«Я не помню, был ли это мой отец или нет, но однажды кого-то ударили ножом. В детстве мы мало мылись, думаю, у всех были вши», – рассказывает сестра Меэлиса. Сам он уже в пять лет менял сестре подгузники.

Чувство голода – одно из ключевых воспоминаний из детства. И водка! «То, что ребенок пьет водку, ужасно. Но хорошо, что она была дешевая, и ты быстро пьянел», – вспоминает он.