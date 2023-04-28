СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ ⟩ Андрей Губин признался, что боится умереть каждый день

Певец Андрей Губин на телешоу заявил, что из-за проблем с сердцем боится умереть каждый день.
«Болею очень сильно, но все равно стараюсь двигаться, ходить куда-то пешком», — пожаловался Губин.
Артист продолжает хромать, однако многие люди помогают ему побороть проблемы со здоровьем. Певец посетовал, что врачи обнаружили у него новые проблемы с сердцем, из-за которых он боится внезапной смерти.
«Сказали, что бьется с перебоями, а сердечная сумка не на месте. Я боюсь умереть каждый день», — отметил Губин.
При этом исполнитель продолжает принимать препараты. Из положительных изменений артист выделил уменьшение болей в спине. По словам певца, на лечение он потратил суммарно около 100 тысяч долларов, сообщает «Рамблер»
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