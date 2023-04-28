Умер ведущий скандального ток-шоу Джерри Спрингер

По данным источников издания, у Спрингера был диагностирован несколько месяцев назад онкологическое заболевание. В последнюю неделю его состояние резко ухудшилось.

Эту информацию также подтвердили члены семьи телеведущего. По их словам, смерть Спрингера наступила во сне в доме в пригороде Чикаго.

В некрологе отметили, что Спрингер обладал умением налаживать контакт с людьми, что и лежало в основе его успеха в любом деле, которое он начинал. Это и политика и телевидение и много другое.

Ток-шоу The Jerry Spring Show шло на каналах NBC и CW на протяжении 27-ми лет. В 90-е годы шоу перестало быть политическим и перешло на освещение таких тем как инцест, измены, педофилия и прочие подобные этим темы.