ВИДЕО ⟩ Не лучшее место для отдыха: в центр Таллинна подростки притащили мусорный бак

Меэли Хант, главный специалист по связям с общественностью муниципальной полиции, сказала, что такое поведение достойно порицания. «Урна - это не игрушка, и ее не ставят в парке без необходимости, у нее есть конкретная функция и определенное место», - сказала г-жа Хант.

Под видео, размещенным в Twitter, был оставлен ряд комментариев. «Хорошие молодые люди, принесите свой мусорный бак», — пошутил один из них. Другой, однако, спросил: «Зачем они это делают?»

Пресс-секретарь PPA Бритта Сепп также напоминает, что нехорошо перемещать чужую собственность, не спросив разрешения. «Есть лучшие и более чистые места для отдыха ног, чем крышка мусорного бака. Например, скамейки в парке», - признает Сепп. Однако, по ее словам, на видео не видно, вернули ли молодые люди мусорное ведро на место и не повредили ли они чужое имущество.

Но куда обращаться, столкнувшись с такой картиной?