Почему 28 апреля нужно хранить свои тайны за семью замками: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 28 апреля. Все приметы и запреты на 28 апреля, которые нельзя нарушать.
По приметам, 28 апреля рябина и калина почки распускают, а пчеловоды из омшаника выносят пчел.
Пчелы считались священным насекомым. Верили, что она жалит только грешников.
Что нельзя делать 28 апреля
- Нельзя 28 апреля делиться сокровенным, даже если вы общаетесь с близкими людьми. Можно все планы разрушить.
- Нельзя 28 апреля вытряхивать матрасы и подушки, иначе вы вытрясете свое счастье.
- Нельзя 28 апреля никому в долг давать, согласно приметам, этот долг не вернут.
Приметы на 28 апреля
- Если пчелиный рой, залетевший во двор, сулит хозяину счастье.
- Если грачи играют, то к хорошей погоде.
- Если днем жарко, а ночью прохладно, то к теплому и солнечному дню.
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