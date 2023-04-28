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Почему 28 апреля нужно хранить свои тайны за семью замками: приметы и что нельзя делать

Limon.ee
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Весна. Фото иллюстративное.
Весна. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Что нельзя делать 28 апреля. Все приметы и запреты на 28 апреля, которые нельзя нарушать.

По приметам, 28 апреля рябина и калина почки распускают, а пчеловоды из омшаника выносят пчел.

Пчелы считались священным насекомым. Верили, что она жалит только грешников.

Что нельзя делать 28 апреля

  • Нельзя 28 апреля делиться сокровенным, даже если вы общаетесь с близкими людьми. Можно все планы разрушить.
  • Нельзя 28 апреля вытряхивать матрасы и подушки, иначе вы вытрясете свое счастье.
  • Нельзя 28 апреля никому в долг давать, согласно приметам, этот долг не вернут.

Приметы на 28 апреля

  • Если пчелиный рой, залетевший во двор, сулит хозяину счастье.
  • Если грачи играют, то к хорошей погоде.
  • Если днем жарко, а ночью прохладно, то к теплому и солнечному дню.
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