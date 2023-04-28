ФОТО И ВИДЕО ⟩ Яркая мировая премьера привлекла любителей кино в Coca-Cola Plaza

На вопрос, как часто жители Эстонии в последнее время ходят в кинотеатры, Людмила Гостева отвечает, что того уровня посещаемости, который был до пандемии коронавируса, увы, пока достичь не удалось.

«Но, в принципе, посещение кинотеатров восстановилось. Сейчас, конечно, хорошая погода все подпортила. Потому что люди хотят на природу, все устали от зимы, но в целом мы довольны», – говорит Гостева. Она отмечает, что большей популярностью у кинолюбителей в Эстонии пользуются комедии и анимация.

За несколько минут до начала киносеанса мы пообщались с гостями премьеры «Тень Караваджо»:

Писательница Елена Скульская:

– В кино хожу довольно редко, в театрах я бываю намного чаще. Но в кино, особенно, если приглашают, я, конечно, тоже отправляюсь. Большой экран, конечно, создает совсем другое впечатление, да и вообще, рядом сидят люди, и ты понимаешь, что они пришли для того, чтобы испытать примерно те же эмоции, что испытаешь ты.

Модельер Елена Хейнсаар:

– Я очень люблю кино, поэтому примерно раз в неделю посещаю. Была бы какая-нибудь карточка клиента, безлимитная по посещениям, ходила бы каждый день! В течение года я ждала новой части «Мельхиора». Очень понравился этот фильм, поэтому выход его каждой новой части для меня повод отправиться в кино. А вообще, мне больше всего нравится смотреть триллеры. Скоро выйдет новая часть фильма «Пила», уже в предвкушении.

Радиоведущие Вадим Анцупов и Елена Головенко:

– Мы не часто ходим в кино, потому что больше смотрим сериалы дома. Но, кстати, на последней премьере, которая здесь была, мы ходили на «Жену Чайковского». Фильм неоднозначный, очень яркий, вызывает живые обсуждения у людей.