ФОТО И ВИДЕО ⟩ Яркая мировая премьера привлекла любителей кино в Coca-Cola Plaza

В четверг вечером, 27 апреля, в столичном кинотеатре Coca-Сola Plaza состоялась премьера итальянского фильма «Тень Караваджо». Смотрите видеорепортаж!
Биографическая драма «Тень Караваджо» рассказывает об итальянском художнике Микеланджело Меризи да Караваджо. Остросюжетная история о жизни скандального гения, который находил моделей для своих шедевров прямо на улицах, придется по вкусу жителям Эстонии. По крайней мере, в этом уверена директор по развитию BestFilm Людмила Гостева. Ведь Италия – не только колыбель европейской культуры, но и такое популярное направление для эстонских туристов.
Обвиненный в убийстве соперника и приговоренный к смертной казни Караваджо бежит из Рима в Неаполь. Когда до папы Павла V доходит слух, что художник бросает вызов церкви, используя в качестве моделей для написания библейских сюжетов нищих, проституток и воров, тот обращается к секретной службе Ватикана. В Неаполь с расследованием направляется Тень – тайный посланник, в чьих руках теперь находится судьба скандального гения.
Историю самого скандального художника в красках и церковных интригах перенес на большой экран звезда сериала «Спрут» – итальянский актер и режиссер Микеле Плачидо, который заодно и сыграл одну из ролей в биографическом фильме.
«Это фильм итальянского режиссера Микеле Плачидо, известного широкой публике по роли капитана Катани, – рассказывает Людмила Гостева. – Он снял кино о художнике Караваджо, который является символом и героем Италии, и вообще символом Неаполя в целом. Это очень яркое, динамичное кино для тех, кто любит Италию, кто любит Рим, Неаполь – это прямо must-see».
На вопрос, как часто жители Эстонии в последнее время ходят в кинотеатры, Людмила Гостева отвечает, что того уровня посещаемости, который был до пандемии коронавируса, увы, пока достичь не удалось.
«Но, в принципе, посещение кинотеатров восстановилось. Сейчас, конечно, хорошая погода все подпортила. Потому что люди хотят на природу, все устали от зимы, но в целом мы довольны», – говорит Гостева. Она отмечает, что большей популярностью у кинолюбителей в Эстонии пользуются комедии и анимация.
За несколько минут до начала киносеанса мы пообщались с гостями премьеры «Тень Караваджо»:
Писательница Елена Скульская:
– В кино хожу довольно редко, в театрах я бываю намного чаще. Но в кино, особенно, если приглашают, я, конечно, тоже отправляюсь. Большой экран, конечно, создает совсем другое впечатление, да и вообще, рядом сидят люди, и ты понимаешь, что они пришли для того, чтобы испытать примерно те же эмоции, что испытаешь ты.
Модельер Елена Хейнсаар:
– Я очень люблю кино, поэтому примерно раз в неделю посещаю. Была бы какая-нибудь карточка клиента, безлимитная по посещениям, ходила бы каждый день! В течение года я ждала новой части «Мельхиора». Очень понравился этот фильм, поэтому выход его каждой новой части для меня повод отправиться в кино. А вообще, мне больше всего нравится смотреть триллеры. Скоро выйдет новая часть фильма «Пила», уже в предвкушении.
Радиоведущие Вадим Анцупов и Елена Головенко:
– Мы не часто ходим в кино, потому что больше смотрим сериалы дома. Но, кстати, на последней премьере, которая здесь была, мы ходили на «Жену Чайковского». Фильм неоднозначный, очень яркий, вызывает живые обсуждения у людей.
В свое время мы очень часто ездили вместе на кинофестивали «Кинотавр». И там, на широком экране, смотрели все самые горячие премьеры того времени. Есть особая магия широкого экрана и кино.