Астролог назвала два счастливых знака Зодиака: в мае 2023 их ожидают деньги и успех

Лев

В мае Львов, которые трудились не покладая рук весь апрель, ждет прибыль и профессиональный успех. Львы-Одиночки смогут встретить вторую половину, а семейные – улучшить отношения, в которых назревают проблемы. Если обсудить трудности в отношениях вовремя, они станут лучше, считает астролог.

Для этого подойдут щедрость, забота и внимание, которые огненный знак может дарить лучше прочих. Тем более, что на фоне профессионального роста особых финансовых трудностей не будет, а внезапное поступление крупной суммы денег даст шанс сделать щедрый подарок.

Май станет одним из лучших месяцев этого года, виной тому талант, хватка и трудолюбие знака. Стремление к вершинам укрепиться творческим приливом и принесет отличный результат, обещает Глоба.

Рыбы

Романтичные и одаренные Рыбы могут рассчитывать на уйму новых знакомых, которые станут для них источниками новых идей, финансовой поддержки и дружеского общения. Май для Рыб будет полон приятных сюрпризов, считает Глоба.

Рыб, обычно медлительных и неспешных, охватят энергия и активность, поэтому они понесутся к профессиональному успеху на большой скорости. В начале мая им стоит ждать признания и поддержки от руководства, а также неожиданных объяснений в любви.

Подарки и повышенное внимание гарантированы тем представителям знака, кто воспримет всерьез предоставленный Фортуной шанс на жизненный успех. Можно решить все проблемы, появятся новые возможности для дополнительных доходов.