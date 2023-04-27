Астролог назвала два счастливых знака Зодиака: в мае 2023 их ожидают деньги и успех

Астролог Тамара Глоба поделилась прогнозом на май 2023 года, сообщив, что два знака Зодиака могут рассчитывать на денежную прибыль. По ее словам, звезды сулят счастливчикам премию, на которую они не рассчитывали.
Лев
В мае Львов, которые трудились не покладая рук весь апрель, ждет прибыль и профессиональный успех. Львы-Одиночки смогут встретить вторую половину, а семейные – улучшить отношения, в которых назревают проблемы. Если обсудить трудности в отношениях вовремя, они станут лучше, считает астролог.
Для этого подойдут щедрость, забота и внимание, которые огненный знак может дарить лучше прочих. Тем более, что на фоне профессионального роста особых финансовых трудностей не будет, а внезапное поступление крупной суммы денег даст шанс сделать щедрый подарок.
Май станет одним из лучших месяцев этого года, виной тому талант, хватка и трудолюбие знака. Стремление к вершинам укрепиться творческим приливом и принесет отличный результат, обещает Глоба.
Рыбы
Романтичные и одаренные Рыбы могут рассчитывать на уйму новых знакомых, которые станут для них источниками новых идей, финансовой поддержки и дружеского общения. Май для Рыб будет полон приятных сюрпризов, считает Глоба.
Рыб, обычно медлительных и неспешных, охватят энергия и активность, поэтому они понесутся к профессиональному успеху на большой скорости. В начале мая им стоит ждать признания и поддержки от руководства, а также неожиданных объяснений в любви.
Подарки и повышенное внимание гарантированы тем представителям знака, кто воспримет всерьез предоставленный Фортуной шанс на жизненный успех. Можно решить все проблемы, появятся новые возможности для дополнительных доходов.
Кроме того, из близкого круга исчезнут те, кто был лишним. Половинки порадуют пониманием и заботой, отчего сил у Рыб только прибавится, обещает Глоба.