Чт, 27.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

ФОТО ⟩ Реклама с Эмили Ратаковски, приспустившей трусики бикини, произвела фурор

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Эмилия Ратаковски
Эмилия Ратаковски Фото: Ovidiu Hrubaru/Shutterstock

Известная модель обнажилась ради рекламы.

В Сети набирает популярность очередное горячее фото известной модели и актрисы Эмилией Ратаковски. Голливудская красотка эффектно демонстрирует свое тело. В кадре звезда дерзко приспускает трусики крошечного бикини одной рукой.

В другой руке она держит открытую банку с лимонадом. Образ дополняет колье на шее, а также часы с цепочкой и кольцо на руках.

Примечательно, что в кадр не попадает лицо Ратаковски, но по идеальному упругому телу, а также по попавшим на фото шее, части подбородка и волосам поклонники понимают, что в фотосессии участвовала именно она.

Известно, что съемка проводилась для рекламной кампании собственного бренда модели бренда Inamorata. Снимок 31-летняя звезда сама опубликовала у себя в соцсетях, где на нее подписаны около 30 млн человек.

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх