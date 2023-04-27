ФОТО ⟩ Реклама с Эмили Ратаковски, приспустившей трусики бикини, произвела фурор

В Сети набирает популярность очередное горячее фото известной модели и актрисы Эмилией Ратаковски. Голливудская красотка эффектно демонстрирует свое тело. В кадре звезда дерзко приспускает трусики крошечного бикини одной рукой.

В другой руке она держит открытую банку с лимонадом. Образ дополняет колье на шее, а также часы с цепочкой и кольцо на руках.

Примечательно, что в кадр не попадает лицо Ратаковски, но по идеальному упругому телу, а также по попавшим на фото шее, части подбородка и волосам поклонники понимают, что в фотосессии участвовала именно она.