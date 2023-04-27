Школьные каникулы – время отдыха для детей, а для родителей – время всевозможных развлечений. Но приходится ли родителям платить за билеты больше, чем обычно? Мы выяснили, сколько стоит посещение аквапарка в обычный день и сколько придется заплатить за отдых в выходные.
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КУСАЧИЕ ЦЕНЫ ⟩ Эстонские аквапарки во время школьных каникул обдирают родителей до нитки
Хотя в будние дни количество посещений обычно меньше и цены ниже, во время школьных каникул картина меняется. За посещение спа-центров во время школьных каникул во многих местах действует прейскурант выходного дня в течение всей недели. И это, как отмечают управляющие многих эстонских спа-центров – обычная, привычная и логичная практика.
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