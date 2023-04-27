КУСАЧИЕ ЦЕНЫ ⟩ Эстонские аквапарки во время школьных каникул обдирают родителей до нитки

Школьные каникулы – время отдыха для детей, а для родителей – время всевозможных развлечений. Но приходится ли родителям платить за билеты больше, чем обычно? Мы выяснили, сколько стоит посещение аквапарка в обычный день и сколько придется заплатить за отдых в выходные.