ГОРОСКОП НА 28 АПРЕЛЯ ⟩ Сегодня не стоит полагаться на удачу

Овен

На работе ситуация остается непростой, хотя позитивные тенденции постепенно набирают силу. Сегодня вы сможете обсудить важные вопросы с руководством и деловыми партнерами, и даже заключите многообещающие договоренности, если не станете слишком спешить и проявлять излишней алчности. Состояние финансовых дел может показаться почти плачевным; не пытайтесь изменить ситуацию с помощью сомнительных сделок и авантюр, просто постарайтесь дождаться более благоприятных обстоятельств.

Значительно лучше обстоят дела в личной сфере. Здесь наступает период торжества взаимопонимания, участия и бескорыстной поддержки. Романтические отношения становятся все более серьезными, причем вас не будут угнетать ни связанные с этом ограничения, ни новые обязательства.

Телец

Очень важно беречь себя, внимательно относиться к своему здоровью: существует вероятность недомоганий, простуды, обострения хронических заболеваний. Особенно осторожны должны быть те, кто совершает в этот день долгие поездки, путешествует по неизученным маршрутам. Еще одна сфера жизни, которая сегодня находится под влиянием негативных тенденций – финансы. Воздержитесь от необдуманных расходов и не позволяйте другим людям распоряжаться вашими деньгами.

В остальном же день вполне благоприятен. Велика вероятность профессиональных успехов, удачным будет начало работы над новыми проектами. В сфере личных отношений также не возникнет серьезных проблем, поскольку вы легко найдете выход из любой сложной ситуации.

Близнецы