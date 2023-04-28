ТАЙНА, ПОКРЫТАЯ МРАКОМ ⟩ Таллиннка нашла на кладбище нечто необычное. Но всё гораздо серьезнее, чем она могла представить

В Фейсбук-сообществе «ТАЛЛИННЦЫ» несколько дней назад Лариса С. поделилась новостью о находке золотого обручального кольца на столичном кладбище Пярнамяэ, пост сделан с целью как можно скорее найти владельца драгоценности. Вдруг кто-то оставил, потерял, забыл и сейчас страдает? Но ситуация с кольцом далеко не всем кажется простой и однозначной.