Безобидный, как может показаться на первый взгляд, пост таллиннки о находке на столичном кладбище, вызвал жаркие споры в социальной сети Фейсбук. Портал Limon.ee разбирается в случившемся. Мы обратились за помощью к специалисту - медиуму Ваштаре, которая предупреждает, что найденные золотые украшения никогда не приносят удачу.
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ТАЙНА, ПОКРЫТАЯ МРАКОМ ⟩ Таллиннка нашла на кладбище нечто необычное. Но всё гораздо серьезнее, чем она могла представить
В Фейсбук-сообществе «ТАЛЛИННЦЫ» несколько дней назад Лариса С. поделилась новостью о находке золотого обручального кольца на столичном кладбище Пярнамяэ, пост сделан с целью как можно скорее найти владельца драгоценности. Вдруг кто-то оставил, потерял, забыл и сейчас страдает? Но ситуация с кольцом далеко не всем кажется простой и однозначной.