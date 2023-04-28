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ТАЙНА, ПОКРЫТАЯ МРАКОМ ⟩ Таллиннка нашла на кладбище нечто необычное. Но всё гораздо серьезнее, чем она могла представить

Эдгар Гергель
, Руководитель портала Limon.ee
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Свечи на эстонском кладбище. Снимок иллюстративный.
Свечи на эстонском кладбище. Снимок иллюстративный. Фото: Elmo Riig

Безобидный, как может показаться на первый взгляд, пост таллиннки о находке на столичном кладбище, вызвал жаркие споры в социальной сети Фейсбук. Портал Limon.ee разбирается в случившемся. Мы обратились за помощью к специалисту - медиуму Ваштаре, которая предупреждает, что найденные золотые украшения никогда не приносят удачу. 

В Фейсбук-сообществе «ТАЛЛИННЦЫ» несколько дней назад Лариса С. поделилась новостью о находке золотого обручального кольца на столичном кладбище Пярнамяэ, пост сделан с целью как можно скорее найти владельца драгоценности. Вдруг кто-то оставил, потерял, забыл и сейчас страдает? Но ситуация с кольцом далеко не всем кажется простой и однозначной. 

«Уважаемые таллиннцы! На кладбище Пярнамяэ (26 квадрат) сегодня, 25 апреля, около 13:00 найдено золотое обручальное кольцо (см. фото - кольцо и место, где его нашли). Надписи на кольце не было. Владелец(а) кольца может обратиться в контору кладбища», - пишет Лариса С, которая отнесла находку в контору кладбища, а не забрала с собой. 

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