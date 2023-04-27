Зеленый фон, другое лицо и подставной муж: страшные теории о Бритни Спирс

Еще одна деталь, на которую обратили внимание подписчики: в видео, датированном сентябрем, такой же маникюр и укладка, как и в ролике полугодовой давности.

Кроме того, публика начала замечать, что часть видео снята, словно за зеленом фоне, на который уже после накладывали кадры дома, сада, острова.

Подписи к видео были столь же странными: Бритни то обвиняла сестру в предательстве, затем удаляла аккаунт. Иногда певица писала о том, что счастлива, а затем изъяснялась загадками.

Другое лицо

Но на этом странности не закончились. Изменилось и лицо Бритни: с детства мисс Спирс могла похвастаться идеальными ровными зубами, а на последних кадрах у певицы появилась заметная щель. Да, иногда так происходит с возрастом, но не в случае, если у человека установлены виниры.

Неожиданно у Бритни пропали и появились новые родинки, а позже поклонники стали замечать, что во время танцев иногда с лица звезды спадает фильтр. И за ним скрывается совсем иное лицо.

Кстати, Бритни, которая была потрясающим танцором, неожиданно стала двигаться, как на сельской дискотеке.

Свидетельство о смерти и свадьба, которой не было