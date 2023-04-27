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Самая сексуальная волейболистка мира показала бесстыжее декольте: даже смотреть неловко

Limon.ee
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Кайла Симмонс часто выкладывает откровенные фотографии.

Кайла Симмонс, известная в Сети как самая сексуальная волейболистка мир», в очередной раз ошеломила подписчиков откровенными снимками.

Она отправилась в Париж и сфотографировалась на фоне Эйфелевой башни. Только есть одно но: рядом с Симмонс никто на башню и не смотрит.

На снимках Кайла стоит в ультраобтягивающей белой футболке с очень глубоким декольте, из которого практически вываливается бюст.

«Мне плохо», «Из-за вас я потерял сон», «Вы идеальна», — пишут под фото фанаты Симмонс.

Не одним Парижем Симонс едина, фотографии своей потрясающей фигуры и яркого декольте спортсменка выставляет постоянно. Только посмотрите, какая роскошь! 

 

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