Самая сексуальная волейболистка мира показала бесстыжее декольте: даже смотреть неловко

Кайла Симмонс, известная в Сети как самая сексуальная волейболистка мир», в очередной раз ошеломила подписчиков откровенными снимками.
Она отправилась в Париж и сфотографировалась на фоне Эйфелевой башни. Только есть одно но: рядом с Симмонс никто на башню и не смотрит.
На снимках Кайла стоит в ультраобтягивающей белой футболке с очень глубоким декольте, из которого практически вываливается бюст.
«Мне плохо», «Из-за вас я потерял сон», «Вы идеальна», — пишут под фото фанаты Симмонс.
Не одним Парижем Симонс едина, фотографии своей потрясающей фигуры и яркого декольте спортсменка выставляет постоянно. Только посмотрите, какая роскошь!
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