Образ будет испорчен: эти цвета категорически нельзя сочетать между собой

Если вы хотите, чтобы ваш образ смотрелся гармонично и сбалансированно, лучше прислушаться к нижеприведенным советам. Вещь, которая до этого выглядела замечательно, в комбинации с изделием другой расцветки может растерять свою изюминку, пишет Womahit.
Несмотря на то, что сегодня ко всевозможным миксам в образах относятся довольно снисходительно, стилисты рекомендуют придерживаться определенных правил и избегать цветовых сочетаний, который просто убьют любой трендовый образ. Мы собрали эти сочетания в нашем материале.
Темно-синий и черный
Кажется, что ничего плохого в таком цветовом миксе нет, тем более считается, что черный цвет — основа основ. Тем не менее стилисты рекомендуют избегать подобные сочетания. Все дело в том, что сам по себе черный — холодный, а вот темно-синий часто имеет теплый подтон. Человеческий глаз очень быстро различает эти несоответствия, еще до того как мы поймем, почему нам не нравится образ человека в целом. Модные эксперты рекомендуют разбавлять эти два цвета еще одним, чтобы расфокусировать внимание окружающих.
Коричневый и черный
Еще одно, на первый взгляд, неплохое сочетание. И дело даже не в подтонах в этом случае. В реальности насыщенный коричневый и черный вместе с ним создают слишком мрачный образ, который будет очень «тяжелым» в весеннее время. Если же вы большая поклонница коричневого, постарайтесь использовать более светлые его оттенки, чтобы разбавить мрачные краски. Также стилисты рекомендуют сочетать разную фактуру материалов.
Белый и бежевый
Переходим к светлым вариантам. Без белого цвета трудно представить весенний и летние гардеробы, и тут начинаются стильные проблемы — многие начинают сочетать любимый белый со всеми цветами подряд, в том числе с бежевым. Стилисты настойчиво не рекомендуют этого делать. И снова дело в температуре этих цветов: белый — холодный, а бежевый, соответственно, теплый. При неудачном сочетании оттенков вы можете визуально получить желтый оттенок кожи.