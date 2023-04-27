Образ будет испорчен: эти цвета категорически нельзя сочетать между собой

Несмотря на то, что сегодня ко всевозможным миксам в образах относятся довольно снисходительно, стилисты рекомендуют придерживаться определенных правил и избегать цветовых сочетаний, который просто убьют любой трендовый образ. Мы собрали эти сочетания в нашем материале.

Темно-синий и черный

Кажется, что ничего плохого в таком цветовом миксе нет, тем более считается, что черный цвет — основа основ. Тем не менее стилисты рекомендуют избегать подобные сочетания. Все дело в том, что сам по себе черный — холодный, а вот темно-синий часто имеет теплый подтон. Человеческий глаз очень быстро различает эти несоответствия, еще до того как мы поймем, почему нам не нравится образ человека в целом. Модные эксперты рекомендуют разбавлять эти два цвета еще одним, чтобы расфокусировать внимание окружающих.

Коричневый и черный

Еще одно, на первый взгляд, неплохое сочетание. И дело даже не в подтонах в этом случае. В реальности насыщенный коричневый и черный вместе с ним создают слишком мрачный образ, который будет очень «тяжелым» в весеннее время. Если же вы большая поклонница коричневого, постарайтесь использовать более светлые его оттенки, чтобы разбавить мрачные краски. Также стилисты рекомендуют сочетать разную фактуру материалов.

Белый и бежевый